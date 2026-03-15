Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İstanbul Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze töreni için bazı yollar trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 20:09, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 20:11
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İstanbul Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze töreni için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih'te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.


