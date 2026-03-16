İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanacak

78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ortaylı, ikindi namazının ardından Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek. Ailesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle haziredeki törene sınırlı sayıda kişinin katılabileceğini açıkladı.
Haber Giriş : 16 Mart 2026 09:56, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 09:57
Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ortaylı için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından cenaze namazı ikindi namazının ardından kılınacak ve Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.
Aile ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini istedi; dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapabileceği belirtildi.