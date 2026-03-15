'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Seçim anketi açıklandı: 4 parti yüzde 8'i geçti

GENAR Araştırma tarafından Mart ayında yapılan seçim anketinde AK Parti yüzde 34,2'lik oy oranı ile birinci parti olmaya devam ederken CHP, yüzde 31,8'lik oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, son iki aydır AK Parti'nin oylarının daha istikrarlı gelmeye başladığını söyledi.

Haber Giriş : 15 Mart 2026 17:35, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 17:35
Orta Doğu'da çıkan savaş bölgede tansiyonu yükseltirken iç siyasette de yeni gelişmeler yaşanıyor

Ana muhalefet partisi CHP'nin erken seçim çağrıları devam ederken bu süreçte seçmenin nabzı anketler üzerinden ölçülüyor.

GENAR Araştırma da Mart ayında gerçekleştirdiği son anketinde, seçmenin siyasi eğilimini gündemine aldı.

İKTİDARIN OYLARI İSTİKRARLI HALE GELDİ

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, son iki aydır AK Parti'nin oylarının daha istikrarlı gelmeye başladığını söyledi.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması döneminde yürütülen kampanyalar sonrasında bir yükseliş yaşadığına dikkat çeken Aktaş, bu yükselişin daha sonra yüzde 30 bandında çekildiğini söyledi.

AK PARTİ YÜZDE 34,2 İLE BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Araştırmaya göre AK Parti yüzde 34,2'lik oy oranı ile birinci parti olmaya devam etti.

AK Parti'yi yüzde 31,8'lik oy oranı ile CHP takip etti.

YÜZDE 8'İ GEÇEBİLEN 4 PARTİ BULUNUYOR

İki büyük partinin ardından 8,9'luk oy oranı ile DEM Parti ve yüzde 8,6'lık oy oranı ile MHP geldi.

Bu partiler dışında en yüksek oyu alan parti ise yüzde 5,2 ile İyi Parti olarak öne çıktı.

Yapılan ankette partilerin sahip olduğu oranlar şu şekilde:
  • AK Parti: Yüzde 34,2
  • CHP: Yüzde 31,8
  • DEM Parti: Yüzde 8,9
  • MHP: Yüzde 8,6
  • İYİ Parti: Yüzde 5,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 3,1
  • Anahtar Parti: Yüzde 2,5
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3
  • Saadet Partisi: Yüzde 1,1
  • TİP: Yüzde 1,0
  • Diğer: Yüzde 1,3


