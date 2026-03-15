Antalya'da otizmli gence skandal: Düşüşü gizlendi, kırık kalçayla yürütüldü

Antalya'da gittiği özel eğitim merkezinde fenalaştığı söylenip eve gönderilen ve ailesine düştüğü belirtilmediği için kalçasının kırıldığı 4 gün sonra fark edilen otizmli Mehmet Ay'a (20), 4 platin takıldı. Mehmet'in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ise aylar sonra ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde yaşayan Fatma Ay ve Uğur Ay çiftinin 3 çocuğundan Mehmet'e, 6 aylıkken otizm teşhisi konuldu. Ay ailesi, çocuklarını küçük yaştan itibaren aynı ilçedeki bir özel eğitim merkezine göndermeye başladı. Yıllardır burada eğitim alan Mehmet, geçen yıl 25 Temmuz'da eğitim merkezine gitmek için servisine bindi.

Rahatsızlandığı söylendi, gerçek 4 gün sonra anlaşıldı

Aileye, 2 saat sonra çocuklarının rahatsızlandığı haberi verildi. Merkezdeki yetkililer, Mehmet'i servisle eve gönderdiklerini, yürüyemeyecek durumda olduğu için aşağıda karşılamaları gerektiğini söyledi. Baba Uğur Ay, durumu anlamak için oğlunu servisten indirerek aracıyla hastaneye götürdü. Doktorların çocuğun durumunu sorması üzerine yeniden merkezdeki yetkilileri arayan Ay, "Düşmedi" cevabını aldı.

Taburcu edilen gencin ağrıları dinmeyince 4 gün sonra yeniden doktora götürüldü. Burada çekilen röntgen sonucunda kalçasında kırık olduğu ortaya çıkan Mehmet, ameliyata alındı ve kalçasına 4 vida takıldı. Aile, çocuklarının düştüğünü saklayıp tedavinin aksamasına neden olan merkez yetkililerinden şikayetçi oldu.

Görüntüler 7 ay sonra dosyaya girdi: Kırık kalçayla yürütmüşler

Geçen 7 ayın ardından gencin merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülerde öğretmeniyle birlikte merdivenden çıkan Mehmet'in bir süre sonra zemine düştüğü, herhangi bir sağlık kontrolü yapılmadan merdivenlerden çıkarıldığı görüldü. Oğlu Mehmet'in düştüğünün söylenmemesi nedeniyle tedavide geç kalındığını aktaran Uğur Ay, süreci şu sözlerle anlattı:

"Olay ilk olduğu gün bize çocuğumuzun düştüğü söylenmedi. Kamera görüntüleri elimize ulaştığında çocuğumuzun düştüğünü gördük. Düştüğü gizlendiğinden tedavimiz aksadı. Düşme neticesiyle kalçasında kırık oluşan bir kişiye yapılması, uygulanması gerekenler uygulanmadı. Özel eğitim okulunda olmasına rağmen, çalışanların ilk yardım konusunda ne derece yetersiz oldukları ortaya çıktı. Düşen, kalçası kırılan bir kişi için düştüğü yerde bırak, sağlıkçı çağır en azından."

Kuruma dava açtıklarını belirten baba Ay, ihmaller zincirine dikkat çekerek, "Kaldırdıktan sonra çocuğumu kucaklayıp bir yere taşımaları gerekirken, 1 metre yanında tekerlekli sandalye olmasına rağmen çocuğum buraya oturtulmamış, kırık bacağıyla yürütülmüş. Bundan dolayı belki o kırık daha da ileri bir safhaya geldi. Kurum, engelli rampası olduğunu belirtmiş, faturasını da dosyaya ibraz etmiş ama görüntülerde herhangi bir engelli rampası gözükmüyor. Davamızı açtık. Dosya hakim beyin önünde" diye konuştu.

"Çocuk korkularını atlatamadı"

Oğlunun yaşadığı fiziksel ve psikolojik travma nedeniyle yeni bir okula gitmek istemediğini söyleyen Uğur Ay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mehmet bir aydan fazla hastanede, bir aydan uzun süre de evde yatakta yattı. Sonrasında toparlandı ama şu an eskisine göre çok kötü. Aksayarak yürüyor, uzun süre yürüyemiyor, hemen yoruluyor. Yaşamını ömür boyu etkileyecek kalıcı iz bıraktı diyebiliriz. Başka bir okula kayıt yaptırdık ama gitmek istemedi, korktu. Çocuk korkularını atlatamadı. Halen okuldan, öğretmenlerden korkusu var. Kalıcı bir iz bıraktı çocukta."



