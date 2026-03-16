Türk dalgıç dünya rekoru kırdı: Soğuk suda 36 saat

Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisinde, 36 saat 9 dakika 36 saniye ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 07:41, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 07:42
Kibar, Guinness Dünya Rekorları'nın "Soğuk Denizde En Uzun Süre Tüplü Dalış" kategorisinde gerçekleştireceği deneme için dün Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bulunan Mimoza Plajı'nda, daha önce Norveçli dalgıç Nils-Roar Selnes'in 15 saat 10 dakika ve ardından Türk dalgıç Cem Karabay'ın 30 saat 20 dakikayla kırdığı rekoru 36 saate taşımak amacıyla 12 derece su sıcaklığındaki denize dalış yaptı.

Profesyonel dalgıç Kibar, 7 metre derinlikte gerçekleştirdiği rekor denemesi süresince, suyun altında maskesini çıkararak serumlar aracılığıyla beslendi, düzenli aralıklarla su ve soda dolu serumlarla su ihtiyacını karşıladı, kan dolaşımı için masaj yaptırdı, zemindeki tahtaya yazdıkları notlarla iletişim kurdu.

Kibar, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisindeki Guinness Dünya Rekoru'nu 36 saat 9 dakika 36 saniye ile kırdı.

"Büyük gurur"

Ailesi, yakınları, teknik ekipteki arkadaşları ile Portekiz'den gelen Guinness hakemi Richard Williams, Kibar'ın su altında kaldığı süre boyunca kıyıda bekledi.

Baba Halit Kibar, oğlu suya girerken endişelendiğini, gece boyunca da endişesinin arttığını dile getirerek, "Allah'a şükür şu anda gururluyum. Arkadaşlarıyla birlikte emek verdiler, önüne hedef koydular. Allah'a şükür hedefe de ulaştılar. Dedim ki 'Mazlum, seni iki gün bir odada bile tutamayız, suyun altında nasıl duracaksın?' Kafasına koydu, Allah'a şükür başardı. Bu rekor denemesinin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelmesi de bizim için büyük bir gurur. Bu da Çanakkale'ye armağan olsun." dedi.

Anne Hanife Kibar ise son iki günün iki ay gibi geçtiğini, aylardır bu günü düşündüğünü ve uykularının kaçtığını ifade ederek, "Ben diyordum 'Mazlum denizin altına girerse nefes alamam. Denize gidemem, kalp krizi geçiririm' Allah'ıma şükür, girdi, geldik, gördük. Ağladı, biz de ağladık. İki gündür bekliyoruz. Çok zorluk çektik. Bugün sabah olmadı. Oğlumla gurur duyuyorum, çok sevinçliyim. Çok şükür hedef koydu ve yaptı" diye konuştu.


