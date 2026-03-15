Hırsızlık için elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak öldü

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 17:12, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 17:14
Bursa'da, iddiaya göre, hırsızlık yapmak için elektrik direğine çıkan bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Faruk Ç., hırsızlık amacıyla elektrik direğine tırmandı. Direğe çıkan şüpheli bir anda elektrik akımına kapıldı. Direkte hareketsiz kalan Faruk Ç.'yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden şüphelinin daha önce 2 hırsızlıktan ve 2 uyuşturucu suçundan dosyasının bulunduğu öğrenildi.


