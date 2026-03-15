Mardin'de sağanak felaketi: Dereler taştı, evler su altında kaldı, 30 hayvan öldü

Mardin'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle dereler taştı, ev ve tarım arazileri su altında kaldı. Kentte merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gün içinde etkisini artıran sağanak sonrası Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerinden geçen ve halk arasında 'Kuru Dere' olarak adlandırılan dere taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki buğday ekili tarım arazilerini su bastı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

Nusaybin ilçesinde de kırsal Doğuş Mahallesi'nde sağanak sonrası bir ahır çöktü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çöken ahırın altında kalan hayvanları kurtardı.

Otluk Mahallesi'nde ise aniden yükselen sel suları, seyir halindeki bir otomobili önüne katarak sürükledi. Araçta bulunanlar köylüler tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan, kırsal Beşik Mahallesi'nde de sel suları tarım alanlarını etkiledi. Yüzlerce sulama borusu, sürüklenerek zarar gördü.

ÇÖKEN AHIRDA 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi'nde de çöken Abdurahman Kutlu'ya ait ahırda 30 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceği belirtilerek dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı. Mardin Valiliği de olası sel ve su baskını tehlikelerine karşı uyardı.



