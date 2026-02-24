Erdoğan'dan Ali Yerlikaya açıklaması: Farklı zeminlerde çalışacağız

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde gündeme getirdiğimiz teknik hata düzeltildi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde gündeme getirdiğimiz teknik hata düzeltildi
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Anaokulu müdürlüğünde okul öncesi mezunlarına öncelik verilecek
Anaokulu müdürlüğünde okul öncesi mezunlarına öncelik verilecek
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Ali Yerlikaya açıklaması: Farklı zeminlerde çalışacağız

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınan eski bakanlar Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç ile ilgili ilk kez konuştu. İkiliye teşekkür eden Erdoğan, "Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Toplantıya göreve yeni atanan Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi de ilk defa katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 00:43, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 00:45
Yazdır
Erdoğan'dan Ali Yerlikaya açıklaması: Farklı zeminlerde çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üç hafta aranın ardından gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Külliye'de yaklaşık 2,5 saat süren ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ilk kez katıldığı toplantıda 'terörsüz Türkiye' süreci, ekonomi başlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

KABİNE'DEKİ REVİZYONA DEĞİNDİ

Kabine'de değişiklik olduğunu anımsatan Erdoğan, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye görevlerinde başarılar diledi.

Eski bakanlara da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Devletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya, kardeşlik hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber