Erdoğan'dan Ali Yerlikaya açıklaması: Farklı zeminlerde çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üç hafta aranın ardından gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Külliye'de yaklaşık 2,5 saat süren ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ilk kez katıldığı toplantıda 'terörsüz Türkiye' süreci, ekonomi başlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

KABİNE'DEKİ REVİZYONA DEĞİNDİ

Kabine'de değişiklik olduğunu anımsatan Erdoğan, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye görevlerinde başarılar diledi.

Eski bakanlara da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Devletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya, kardeşlik hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz."