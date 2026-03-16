Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Antalya'da rüşvet davası başlıyor
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla yüksek hızlı (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ilave kapasite sunacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 12:03, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 11:47
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayram tatilinde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için demir yollarında gerekli tüm planlamaların tamamlandığını belirtti.

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankara-İstanbul hattına 6 ek YHT seferi

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenleneceğini kaydetti.

Bu hatta 3 gün boyunca karşılıklı 6 ek sefer yapılacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te hareket edeceğini aktardı.

Ana hat ve bölgesel trenlere 100 vagon ilave edilecek

Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidileceğini belirten Uraloğlu, 19-23 Mart tarihlerinde bu trenlere toplam 100 vagon ilave edilerek 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacağını ifade etti.

Uraloğlu, vagon ilavesi yapılarak kapasitesi artırılacak seferleri ise şöyle sıraladı:

"İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenleri."


