Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı

Altın, ons başına yaklaşık 5 bin 176 dolara yükselerek, yenilenen gümrük vergisi endişelerinin güvenli liman varlıklarına yönelmeye yol açmasıyla üç haftadan fazla bir süredir en yüksek seviyesine ulaştı.

Cumartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin "karşılıklı gümrük vergileri" teklifini reddetmesinin ardından, küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarma planlarını açıkladı.

Trump, yeni vergilerin derhal yürürlüğe gireceğini doğruladı, ancak herhangi bir resmi belge imzalayıp imzalamadığı belirsizliğini koruyor.

Bu arada, Avrupa Ticaret Komiseri Pazar günü ABD ile ticaret anlaşmasının onaylanmasını durdurma önerisini işaret ederken, Hindistan Washington ile geçici bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı amaçlayan müzakereleri erteledi.

Yatırımcılar ayrıca, nükleer görüşmelerin çıkmaza girmesiyle birlikte, ABD'nin İran'a olası bir askeri saldırısından da endişe duyuyor. Ancak müzakerecilerin Perşembe günü Cenevre'de tekrar bir araya gelmesi planlanıyor.

Altın fiyatlarında yüzde 7'lik yükselişin olması halinde tarihi rekor yeniden kırılmış olacak.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 108 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 108 dolar, en yüksek de 5 bin 176 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 161 dolardan işlem geçiyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.286,41 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.344,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.672,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.345,87 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.112,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.235,43 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.163,65 dolar