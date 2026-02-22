Mide bulandıran görüntü: Ekmekten paket lastiği çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşın ekmeğinden paket lastik çıktı.

İddiaya göre, mahallede bulunan bir fırından ekmek alan vatandaş, sahur için evinde tost hazırlamak istedi. Ekmeği ortadan ikiye böldüğü sırada hamurun içinde paket lastiği olduğunu fark etti.

Ne olduğunu anlayamayan vatandaş, ekmeği kontrol ettiğinde lastiğin pişmiş halde ekmeğin içine gömülü olduğunu gördü.

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren vatandaş, duruma tepki göstererek yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini söyledi.