Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!

Türkiye genelinde konut satışları ivmesini korurken, sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2017'de %48 olan sıfır konut payı, 2026'nın ilk iki ayında %30,44'e düştü. Artan inşaat maliyetleri ve ikinci el konutun "enflasyona karşı sığınak" olarak görülmesi, vatandaşın tercihini daha uygun fiyatlı eski yapılara yöneltti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mart 2026 14:58, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 15:05
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!

Türkiye'de konut satışlarında rekorlar kırılırken, gayrimenkul sektörü tarafından önem verilen sıfır konut satışlarında ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sektör temsilcileri sıfır konut satışlarının, elde edilen gelirin doğrudan yine sektörde faaliyet gösteren şirketlere geldiği için önemli olduğunu vurguluyor. Böylece söz konusu kaynakla yeni projelerin finanse edilmesinin ve konut arzının artmasının da mümkün olabileceği ifade ediliyor.

10 YILDA SATIŞLAR

TÜİK verilerine göre son 10 yıllık dönemde "ilk el" olarak tanımlanan sıfır konut satışları ve bu satışların toplam içinden aldıkları pay şöyle gerçekleşti:

  • 2017: 718 bin 104 adet (%48,10)
  • 2018: 715 bin 589 adet (%48,74)
  • 2019: 563 bin 419 adet (%39,15)
  • 2020: 530 bin 37 adet (%32,96)
  • 2021: 527 bin 473 adet (%32,77)
  • 2022: 547 bin 58 adet (%33,65)
  • 2023: 442 bin 484 adet (%33,27)
  • 2024: 517 bin 600 adet (%33,40)
  • 2025: 570 bin 812 adet (%32,43)
  • 2026: 71 bin 854 adet (%30,44- Ocak ve Şubat verileri)

'SIFIR'A TALEP DİP YAPTI

Rakamlar yıllar içerisinde sıfır konut satışlarının toplam içinden aldığı payın gittikçe gerilediğini gösteriyor. 2017 yılında neredeyse satılan her 2 konuttan 1'i "ilk el" olarak gerçekleşti. 2020 ve sonrasına ise her 3 konut satışından 1'inin "ilk el" olduğu görülüyor. 2026'nın ilk 2 ayında ise "ilk el" satışların toplam içinden aldığı pay %30,44 ile en düşük seviyesine geriliyor.

KIRILMA NOKTASI PANDEMİ

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Covid-19 salgınının başladığı yıldan itibaren inşaat üretiminde maliyetlerin de hızla artması sebebiyle, sıfır konutta fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığını, bunun da talebi etkilediğini aktarıyor.

Öte yandan aynı süreçte tüketiciler de yüksek enflasyona karşı konutu bir koruma kalkanı olarak görmeye başladı ve "fiyatı daha uygun olan" ikinci el satışlarda önemli artışlar yaşandı.

İL İL ESKİ-YENİ FARKI

Bu yılın şubat ayında satışlarda ilk 10 sırada yer alan illere bakıldığında; Endeksa verilerine göre yeni ve eski konut metrekare satış fiyatları şöyle:

  • İstanbul: 71.081 TL - 46.938 TL
  • Ankara: 47.258 TL - 31.427 TL
  • İzmir: 54.488 TL - 39.479 TL
  • Antalya: 52.764 TL - 44.059 TL
  • Mersin: 37.317 TL - 21.936 TL
  • Bursa: 38.250 TL - 24.062 TL
  • Kocaeli: 41.319 TL - 27.391 TL
  • Tekirdağ: 36.257 TL - 21.317 TL
  • Gaziantep: 31.065 TL - 19.279 TL
  • Konya: 32.294 TL - 21.012 TL

(Not: Yeni konutlar 0-4 yaş bandını, eski konutlar ise 16 ve daha yukarı yaştaki konutların ortalama fiyatını göstermektedir.)

İSTANBUL'DA %50 DAHA PAHALI

Konut satışlarında açık ara lider konumda bulunan ve şubat ayında da %18,7 pay ile zirvede olan İstanbul'a bakıldığında, yeni konutların eski konutlardan %50 daha pahalı olduğu görülüyor.

Sektör temsilcileri, deprem riskini ve tadilat külfetini düşürmesinin yanı sıra kapalı otopark ve asansör gibi faktörlerin de yeni yapı fiyatlarının daha yüksek olmasını beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

