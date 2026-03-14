Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık

Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Bingöl'de Yaşar Turhan Anadolu Lisesinin açılışına ve Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı.

Açılışta konuşan Yılmaz, son dönemlerde Bingöl'de hayırseverlerin okul yapmasının bir kampanya şeklinde gerçekleştiğini belirterek, eğitime toplumsal sahiplenmenin sağlanması, eğitimle toplumun bütünleşmesi anlamında hayırseverlerin katkısının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kalkınmanın sadece ekonomik bir mesele değil, bütün yönleriyle bir toplumun daha iyiye gitmesi meselesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla eğitim aynı zamanda bir beka meselesidir. Bir toplumun ayakta kalma, var olma meselesidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Niye böyle ifade ediyorum? Bugünkü dünyaya bakıyoruz. Bölgemize, Gazze'den diğer meselelere kadar 'ben güçlüysem her şeyi yapabilirim' zihniyeti var karşımızda. Dünyaya egemen olan bir güç siyasetiyle karşı karşıyayız. Haktan, adaletten, merhametten uzak bir güç siyaseti. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir noktada insanlık buna farklı bir tepki gösterecek inşallah. Ama bir taraftan da şunu ifade etmemiz lazım. Sadece haklı olmanız yetmiyor maalesef. Güçlü olmanız da lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz şunu söylüyoruz, hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Sadece güçlü olmak da yetmiyor, sadece haklı olmak da yetmiyor. İşte hem haklı hem güçlü olmanın en önemli unsuru da nitelikli insan gücü. Organize olabilen, hedefler koyup o hedefler etrafında birleşebilen, kaynakları verimli kullanan, doğru kullanan bir toplum. Bunun da temelinde yine insan var."

Yılmaz, okulun 24 derslik kapasiteli olduğunu, 720 öğrenciye hizmet vereceğini, ayrıca Şükriye Turhan Anadolu Lisesinin de 20 derslikle 600 öğrenciye hizmet sunacağını belirterek, bu yeni yatırımların depreme dayanıklı olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nda yapılan bu yatırımların ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğuna işaret eden Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 23 yılda eğitime en büyük yatırımları yaptık. Bütçelerimizde hemen her yıl eğitim bir numaralı sırada oldu. En büyük payı eğitime ayırdık. Okul öncesinden üniversitesine, lisans sonrası eğitimine varıncaya kadar eğitimin her kademesinde hem erişimi artırdık, bütün coğrafyaya, bütün kesimlere bunu yaydık hem de eğitimin niteliğini yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunun sonuçlarını daha fazla göreceğiz. Eğitim kısa sürede sonuç alacağınız bir alan değil. Bugün yaptığınız bir iyileşme, bir adım belki 20 yıl sonra, 25 yıl sonra gerçek anlamda sonuç üretecek. Ama bu temelleri atmazsanız hiçbir zaman o sonuçları da göremezsiniz. Dolayısıyla son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimde yaptığımız hamleyi geleceğimiz açısından en büyük başarı olarak ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da kamu, özel kesim, sivil toplum hep birlikte eğitimin niteliğini daha fazla artırıcı yönde gayret etmeye devam edeceğiz."

"Türkiye son 23 yılda eğitimde mükemmel bir altyapıyı oluşturdu"

Bilal Erdoğan da Bingöl'e önceden sivil toplum çalışmaları vesilesiyle birkaç kere geldiğini ifade ederek, bugün artık hayırseverler aracılığıyla Bingöl'de okulların yapılmakta olduğunu görmenin çok güzel olduğunu söyledi.

"Eğitim, bütün toplumun destek olması, bütün toplumun arkasında durması gereken, katkı sağlaması gereken bir iş." diyen Erdoğan, 25 yıl önce sınıf başına düşen öğrenci sayısı 35-40 iken bugün 20'lere indiğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da 35-40'lardan 15, 16, 17'lere düştüğünü dile getirdi.

Erdoğan, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle eğitimdeki fiziki altyapı anlamında Türkiye'nin ya aynı noktada ya da daha iyi noktada olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Eğitimin sonuçları itibarıyla da dünyanın en gelişmiş ülkelerini oluşturan OECD'nin 42 ülkesinin eğitim sonuçlarını ölçen TIMSS ve PISA sonuçlarında, 3 yılda bir yapılan bu sınavlarda, ölçmelerde Türkiye hep son sıralardayken 25 yıl öncesine kadar bu 23 yılda istikrarlı bir şekilde yükselip bugün ilk 10, ilk 5'inci sıralara gelmiş durumda. Yani biz Türkiye'de artık eğitimde akademik sonuçlar itibarıyla hamdolsun başarılıyız. Bugün ortaokulda olan çocuklarımız aldıkları bu sonuçları üniversite yıllarına taşıyacaklar. Türkiye üniversiteleri bugün dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında rekor sayıya ulaşmış durumda. Her geçen sene daha çok üniversitemizin ilk 1000'e girdiğini, sıralamalarda daha üstlere geldiğini de takip ediyoruz.

Dolayısıyla bu şu demek, Türkiye son 23 yılda eğitimde mükemmel bir altyapıyı oluşturdu. Şimdi onun meyvelerini toplamaya başlayacağız. Nasıl görüyoruz? TEKNOFEST yarışmalarına en son katılan çocuk ve genç sayısı 1,5 milyonu geçti. Bu altyapı olmasa 1,5 milyon çocuğumuz, gencimiz teknoloji yarışmalarına elbette katılamazdı. Şimdi bu çocuklarımız, o yarışmalara katılan çocuklarımız dünyanın yeni Selçuk Bayraktarları olacaklar. Bu altyapıyla, bu iddiayla ve tabii ki bütün bu altyapı olsa da bu güzel örnekler olsa da eğer Cumhurbaşkanı'mız gibi Türkiye'yi dünyanın en üst ligine taşıma iddiasını ortaya koyan ve bütün millete artık bunu benimseten bir liderimiz olmasa herhalde bu öz güven bu gençlere yansımazdı."

Çocuklara kırılgan birer çiçek gibi bakıp "ben bu çocuğu nasıl desteklerim, nasıl beslerim" gözüyle yaklaşılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı'mız gerçekten çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Şu anda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aslında çok önemli yeni bir evreye de girdik. Yetkinlikleri merkeze alan, geleceğin ihtiyaçlarını önceleyen bir müfredat sistemi. Bütün bu çalışmalar meyve vermeye durduğu zaman inanıyorum ki Türkiye şu ateş çemberi dediğimiz, bu kadar savaşların yaşandığı bölgede bir istikrar adası olmaya devam edecek. Bununla da kalmayıp bölgesinin de artık barış ve huzur dolu nizamını oluşturan güç olacaktır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Şimdiden Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyoruz."

Konuşmaların ardından iş insanları Serdar Turhan ve Burak Burulday'a plaketleri takdim edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ile Bingöl Valisi Cahit Çelik, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katılımıyla kurdele kesilerek Yaşar Turhan Anadolu Lisesi açıldı.

Programın ardından Yılmaz ve Erdoğan ile beraberindekiler, Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı.

Yılmaz ve Erdoğan, daha sonra Bingöl İlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonu'nda düzenlenen STK programına iştirak etti.