Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Mart 2026 21:00, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 21:06
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok

Bakan Fidan, "Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz." dedi.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrar için çaba gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok

Bakan Fidan açıklamasında, Türkiye'nin barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmaların milli güvenlikten taviz verileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Dün Türkiye'ye yönelen bir füzenin imha edildiğini söyleyen Fidan, İranlı yetkililerle temas halinde olduklarını belirtti.

Hakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz."

Provokasyonlara karşı net mesaj

Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler karşısında provokasyonlara karşı kararlı bir tutum sergileyeceğini ifade eden Fidan, bu konuda güçlü bir irade bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa kararı tepki çekti

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına da değindi. Bu adımın bölgede yeni gerilimleri tetikleyebileceğini belirten Fidan, söz konusu kararın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Fidan, "İsrailin Mescid-i Aksayı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki saldırılar için uyarı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da konuşan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah ile mücadele gerekçesiyle yeni bir saldırı sürecine girmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Bakan Fidan, "Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz." dedi.

