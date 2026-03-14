MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!

İzmirli İbrahim Kral, genetik hastalığı nedeniyle kalbinin ve damarlarının iflasın eşiğine geldiği bir tabloda mucizevi bir operasyonla sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Haydar Yaşa önderliğinde 20 doktorun bir hafta boyunca planladığı ve tam 11 saat süren ameliyatta, hastanın kalbindeki hemen her dokuya müdahale edildi. Prof. Yaşa, "Meslek hayatımda böyle bir vaka görmedim, hayatta olması bir mucize" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 12:00, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 12:10
İzmir'de, genetik hastalığa bağlı kalbinin tamamında ve damarlarında çok ağır yapısal sorunları bulunan İbrahim Kral, ayrı branşlardan 20 doktorun bir haftada planladığı ve 11 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Buca ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası 48 yaşındaki İbrahim Kral'a doğuştan vücuttaki bağ dokusunu zayıflatan ve genellikle kalp damar sorunlarıyla kendini gösteren marfan sendromu teşhisi konuldu. Yaşamına bu hastalıkla devam eden ve yaklaşık 20 yıl önce de aort damarında genişleme tespit edilen Kral, bir süre tedavi gördü.

Aort damarı patlayan İbrahim Kral, 12 yıl önce de İzmir'deki özel bir hastanede ameliyat edildi.

Geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuşan Kral'ın yaşadığı sağlık sorunları yeniden baş göstermeye başladı. Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen şikayetleri artan Kral, tedavi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Yaşa tarafından muayene edilen Kral'ın kalbinden akciğerine giden "ana damarda genişleme", "aort kapağında kaçak", "sağ kalpten çıkan ana damarda genişleme", "kalbi örten zarda kalınlaşma", "2 koroner damarda tıkanma" ve "sol bacağındaki ana atardamarda kanama" olduğu belirlendi.

Kalp-damar hastalığı açısından bir hayli riskli tablo ortaya çıkarken, acil ameliyat kararı alarak hasta Kral'ın hastaneye yatışını yapan Yaşa, kalp damar, kardiyoloji, anestezi ve göğüs cerrahisi bölümünde görevli 20 doktor ile bir hafta boyunca bu zor ve tehlikeli ameliyatı planladı.

Prof. Dr. Yaşa ve ekibinin 11 saat süren başarılı ameliyatın ardından İbrahim Kral, şikayetlerinden kurtuldu.

"Bu saatten sonra bu şansımı iyi kullanacağım"

İbrahim Kral, AA muhabirine, Prof. Dr. Yaşa ve ekibinin yaptığı kalp ameliyatı sayesinde hayatta olduğunu söyledi.

Genetik hastalığından dolayı aort damarının sürekli büyüdüğünü anlatan Kral, " Hocam ameliyattan önce bana, 'zor bir ameliyata gireceğiz kabul ediyor musun' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Benimle çok iyi ilgilendiler. İyi bir ameliyattı. Kendimi şanslı bir hasta olarak görüyorum. Böyle bir ekibe denk geldim. Allah benim yaşadıklarımı kimseye yaşatmasın." dedi.

Kral, geçirdiği ameliyatın ardından gündelik işlerini yapmaya başladığını ifade etti.

Kalbinin yeniden sağlıklı bir şekilde atmasının güzel olduğunu anlatan Kral, "Allah'ın izniyle sağlığıma kavuştum. Bu saatten sonra bu şansımı iyi kullanacağım. Bu süreçte umutsuzluğa kapıldım. Bundan sonra çalışıp hayatımı oğluma adayacağım, ona bakacağım." diye konuştu.

Abla Hafize Kral da kardeşinde olan genetik hastalığın kendisinde de olduğunu, annesini de 2007 yılında ani kalp krizinden kaybettiklerini söyledi.

Ameliyatı 11 saat sürdü

Prof. Dr. Haydar Yaşa ise hastayı sağlığına kavuşturmak için zamanla yarıştıklarını, ameliyatı en kısa sürede yaptıklarını söyledi.

Kral'ı bir hafta boyunca ameliyata hazırladıklarını anlatan Yaşa, ameliyatta yapılan işlemleri şöyle anlattı:

"Ana damarının tamamını sentetik bir greftle, kapağını ise mekanik bir kapakla değiştirdik. Tıkalı olan 2 koroner damarına baypasları yaptık. Kalınlaşan perikart zarını (kalbi saran kese) tamamen temizledik. Genişleyen ve yırtılan pulmoner arteri (akciğer atardamarı) kalp zarıyla tamir ettik. Bacaktaki damarı da primer dediğimiz yöntemle tamir ettik. Ameliyat yaklaşık 11 saat sürdü. Kalbinin toparlanabilmesiyle kanama kontrolü açısından 2 gün göğsünü açık bırakmak durumunda kaldık."

Yaşa, hastalarını bir hafta yoğun bakım servisinde takip ettiklerini dile getirdi.

"Sonucun başarılı olması mutluluk verici"

Böyle önemli bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu vurgulayan Yaşa, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük ameliyatlardan biri. Sonucunun bu kadar başarılı olması mutluluk verici. Hemen hemen kalbin tüm dokularına müdahale ettik. Ya bir kısmını değiştirdik ya da tamir ettik. Meslek hayatımda böyle bir vaka görmedim. Dünyada ya ilk vakalardan biri veya çok çok nadir görülmüştür. Her şeye rağmen hayatta olması bir mucize. Kalp ana damarının çıkış yeri çok genişlemişti. Normalde 3,5-4 santimetreye kadar normal kabul edebiliriz ama bu hastada 6,5 santimetrenin üzerindeydi. Kapağında da ciddi kaçak vardı. Bu hayatta bağdaşan bir tablo değil. Bu tür hasta grubuna saatli bomba diyoruz. Sonuç yüz güldürücü olmuştur. Bütün kalp fonksiyonları normal. Kapakçığı güzel çalışıyor. Tamir ettiğimiz yerlerde bir problem yok."

