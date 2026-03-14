Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!

İzmir'de, genetik hastalığa bağlı kalbinin tamamında ve damarlarında çok ağır yapısal sorunları bulunan İbrahim Kral, ayrı branşlardan 20 doktorun bir haftada planladığı ve 11 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Buca ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası 48 yaşındaki İbrahim Kral'a doğuştan vücuttaki bağ dokusunu zayıflatan ve genellikle kalp damar sorunlarıyla kendini gösteren marfan sendromu teşhisi konuldu. Yaşamına bu hastalıkla devam eden ve yaklaşık 20 yıl önce de aort damarında genişleme tespit edilen Kral, bir süre tedavi gördü.

Aort damarı patlayan İbrahim Kral, 12 yıl önce de İzmir'deki özel bir hastanede ameliyat edildi.

Geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuşan Kral'ın yaşadığı sağlık sorunları yeniden baş göstermeye başladı. Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen şikayetleri artan Kral, tedavi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Yaşa tarafından muayene edilen Kral'ın kalbinden akciğerine giden "ana damarda genişleme", "aort kapağında kaçak", "sağ kalpten çıkan ana damarda genişleme", "kalbi örten zarda kalınlaşma", "2 koroner damarda tıkanma" ve "sol bacağındaki ana atardamarda kanama" olduğu belirlendi.

Kalp-damar hastalığı açısından bir hayli riskli tablo ortaya çıkarken, acil ameliyat kararı alarak hasta Kral'ın hastaneye yatışını yapan Yaşa, kalp damar, kardiyoloji, anestezi ve göğüs cerrahisi bölümünde görevli 20 doktor ile bir hafta boyunca bu zor ve tehlikeli ameliyatı planladı.

Prof. Dr. Yaşa ve ekibinin 11 saat süren başarılı ameliyatın ardından İbrahim Kral, şikayetlerinden kurtuldu.

"Bu saatten sonra bu şansımı iyi kullanacağım"

İbrahim Kral, AA muhabirine, Prof. Dr. Yaşa ve ekibinin yaptığı kalp ameliyatı sayesinde hayatta olduğunu söyledi.

Genetik hastalığından dolayı aort damarının sürekli büyüdüğünü anlatan Kral, " Hocam ameliyattan önce bana, 'zor bir ameliyata gireceğiz kabul ediyor musun' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Benimle çok iyi ilgilendiler. İyi bir ameliyattı. Kendimi şanslı bir hasta olarak görüyorum. Böyle bir ekibe denk geldim. Allah benim yaşadıklarımı kimseye yaşatmasın." dedi.

Kral, geçirdiği ameliyatın ardından gündelik işlerini yapmaya başladığını ifade etti.

Kalbinin yeniden sağlıklı bir şekilde atmasının güzel olduğunu anlatan Kral, "Allah'ın izniyle sağlığıma kavuştum. Bu saatten sonra bu şansımı iyi kullanacağım. Bu süreçte umutsuzluğa kapıldım. Bundan sonra çalışıp hayatımı oğluma adayacağım, ona bakacağım." diye konuştu.

Abla Hafize Kral da kardeşinde olan genetik hastalığın kendisinde de olduğunu, annesini de 2007 yılında ani kalp krizinden kaybettiklerini söyledi.

Ameliyatı 11 saat sürdü

Prof. Dr. Haydar Yaşa ise hastayı sağlığına kavuşturmak için zamanla yarıştıklarını, ameliyatı en kısa sürede yaptıklarını söyledi.

Kral'ı bir hafta boyunca ameliyata hazırladıklarını anlatan Yaşa, ameliyatta yapılan işlemleri şöyle anlattı:

"Ana damarının tamamını sentetik bir greftle, kapağını ise mekanik bir kapakla değiştirdik. Tıkalı olan 2 koroner damarına baypasları yaptık. Kalınlaşan perikart zarını (kalbi saran kese) tamamen temizledik. Genişleyen ve yırtılan pulmoner arteri (akciğer atardamarı) kalp zarıyla tamir ettik. Bacaktaki damarı da primer dediğimiz yöntemle tamir ettik. Ameliyat yaklaşık 11 saat sürdü. Kalbinin toparlanabilmesiyle kanama kontrolü açısından 2 gün göğsünü açık bırakmak durumunda kaldık."

Yaşa, hastalarını bir hafta yoğun bakım servisinde takip ettiklerini dile getirdi.

"Sonucun başarılı olması mutluluk verici"

Böyle önemli bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu vurgulayan Yaşa, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük ameliyatlardan biri. Sonucunun bu kadar başarılı olması mutluluk verici. Hemen hemen kalbin tüm dokularına müdahale ettik. Ya bir kısmını değiştirdik ya da tamir ettik. Meslek hayatımda böyle bir vaka görmedim. Dünyada ya ilk vakalardan biri veya çok çok nadir görülmüştür. Her şeye rağmen hayatta olması bir mucize. Kalp ana damarının çıkış yeri çok genişlemişti. Normalde 3,5-4 santimetreye kadar normal kabul edebiliriz ama bu hastada 6,5 santimetrenin üzerindeydi. Kapağında da ciddi kaçak vardı. Bu hayatta bağdaşan bir tablo değil. Bu tür hasta grubuna saatli bomba diyoruz. Sonuç yüz güldürücü olmuştur. Bütün kalp fonksiyonları normal. Kapakçığı güzel çalışıyor. Tamir ettiğimiz yerlerde bir problem yok."