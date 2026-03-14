Sponsorlu İçerik
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!

Trabzon'da bir cami imamı, Cuma hutbesi sırasında cemaatin cep telefonlarıyla ilgilenmesine çok sert tepki gösterdi. Telefonu elinden bırakmayan vatandaşlara, "Ben canlı yayın yapayım, evinizden izleyin" diyen imam, "Kıldırmıyorum namazı, gidin ya!" sözleriyle camiyi terk etmelerini istedi. O anlar cemaat arasında şaşkınlık yarattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2026 14:35, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 14:34
Trabzon'daki bir camide Cuma hutbesi sırasında cemaatin telefon kullanmasına tepki gösteren imam, sert sözlerle uyarıda bulundu.

"GÜYA MÜSLÜMANSINIZ!"

Hutbe sırasında bazı kişilerin telefonlarla meşgul olmaya devam ettiğini fark eden imam, dikkat çekmek için, "Ben canlı yayın yapayım, sizin Cuma'ya da gelmenize gerek yok, canlı yayından evinizden beni izlersiniz, oradan Cumanızı kılarsınız! Güya Müslümansınız, Müslümanlıkla alakalı bir şey demiyorsunuz, Müslümanlığı bilmiyorsunuz! Camiye geliyorsunuz, hutbe dinlemek farzdır, farza uyacaksınız. Sonra da 'Elhamdülillah Müslümanım' diyorsunuz ama Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyorsunuz" dedi.

"KILDIRMIYORUM NAMAZI, TERK EDİN CAMİYİ"

İmam, cemaatin telefonla ilgilenmeye devam etmesi üzerine tepkisini daha sert dile getirerek, "Elinizde cep telefonu... Hala elinizde duruyor telefonlar... Farzı terk ediyorsunuz, sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor. Bu şekilde Cumanız da kabul olmuyor. Sonra 'Hoca kızıyor'... Ben size doğru yolları gösteriyorum, Allah'ın dediğini söylüyorum size. Hutbeyi dinlemek farzdır! Sizin namazınız da kabul olmuyor... Kıldırmıyorum namazı! Hutbe de okumuyorum! Terk edin camiyi gidin ya! Sizle mi uğraşacağım?" sözleriyle cemaate kızdı.

