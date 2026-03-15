Adana'da kamyondan 4,1 milyon kaçak makaron çıktı
Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde bir kamyonda 4 milyon 120 bin boş makaron bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 11:10, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 10:46
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta 4 milyon 120 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulan ekipler, sürücü B.M'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.