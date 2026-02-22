Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Valilik mahkemeye yazı yazdı: Zeydan Karalar görevine dönecek mi?

Tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve dönüş sürecine dair Adana Valiliği, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazdı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 19:11, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 19:13
Valilik mahkemeye yazı yazdı: Zeydan Karalar görevine dönecek mi?

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve dönüşü için Adana Valiliği, davaya bakan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi'nin atanmasının ardından 13 Şubat günü gönderilen yazıda, Karalar'ın akıbeti soruldu ve 16 Şubat'a kadar cevap talep edildi.

Mahkemenin Adana Valiliğine yanıtı 19 Şubat'ta geldi. Mahkeme, yargılamanın ilk duruşmasının hala bitmediğini belirterek, "Mahkememiz durusmasının halen devam ettigi ve ilk celsenin henüz tamamlanmadıgı, ayrıca 05/02/2026 tarihinde yapılan oturumda sanık hakkında yurt dısına çıkamamak seklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmasına karar verilmis oldugu hususu, bilgilerinize rica olunur" cevabını verdi.

Ne olmuştu?

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te gözaltına alındı ve 8 Temmuz 2025'te tutuklanan Zeydan Karalar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Yaklaşık 8 ay sonra görülen davanın 5 Şubat'taki celsesinde tahliye edilen Karalar, aynı gün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kalan arkadaşlarımın da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına inanıyorum" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tahliye kararlarına itirazı da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Üst mahkeme, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararının gerekçesini yerinde bulmuştu.

Karalar'ın görevine dönüp dönmeyeceği İçişleri Bakanlığının vereceği karara bağlı. Benzer şekilde tahliye edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmişti.

