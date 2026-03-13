Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve yerine Can Aksoy'un vekil olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal talebini reddetti. Mahkeme, Özer hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasını hatırlatarak, görevden uzaklaştırma işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 23:38, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 23:50
Yazdır
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali talebini reddetti.

İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 6 Şubat'ta verdiği kararda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Kararda, Ahmet Özer'in söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği belirtildi.

Davanın reddine hükmedilen idare mahkemesinin kararında, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirilmesine dair işlemde hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Özer hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Özer görevden uzaklaştırılmış ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirilmişti.

Özer ise söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep etmişti.

Davayı 23 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber