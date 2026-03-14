Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Bakan Kacır'dan 'K2 Kamikaze İHA' paylaşımı: Tarih yeniden yazılıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA'yı "Türk tarihine İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası" olarak tanımladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kacır, Türkiye'nin insansız havacılıkta bir "zincirleme reaksiyon" tetiklediğini ve bu hamlenin dünyada çok şeyi değiştireceğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 13:38, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 13:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile ilgili, "Türk tarihine, İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin birikimle ilerlediğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar bunu başardı. Türk tarihine İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek. İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk milletine kazandırdıkları eserler için, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye'miz güçleniyor."

