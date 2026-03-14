Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Görünmez cephe 'siber savaş': Google'den İsrail'e 32 milyar dolar

ABD-İsrail ve İran hattındaki gerilim siber alana sıçradı. İran bağlantılı "Hanzala" grubunun ABD'li teknoloji devi Stryker'ı hedef alması ve İsrail'in İran'daki namaz uygulaması üzerinden yürüttüğü iddia edilen psikolojik operasyonlar, savaşın dijital boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan Google, İsrail tarihinin en büyük satın almasına imza atarak siber güvenlik devi Wiz'i 32 milyar dolara bünyesine katıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Mart 2026 08:47, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 08:47
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sadece gökyüzünden atılan füzelerle sınırlı kalmayıp, kritik altyapıları hedef alan siber saldırılarla da devam ediyor.

ABD merkezli medikal teknoloji firması Stryker'ın İran bağlantılı Hanzala adlı bilgisayar korsanları tarafından hedef alınması da siber kavramını tekrardan savaşın gündemine getirdi. Analistler, gerilimin tırmandığı dönemde, İran'ın siber saldırılarla misilleme yapacağı endişesinin arttığını belirtti.

Eski FBI yetkilisi Cynthia Kaiser, İranlı siber korsanların ABD şirketlerinin uzun süredir güvenlik sorunu olduğunu açıkladı. Özellikle İsrail'in Tahran'daki trafik kameralarına neredeyse tamamen erişim sağlamasıyla Ali Hamaney'in öldürülmesi ardından siber saldırılarda artış gözlemlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, "İran'a yönelik operasyonlarımızı deniz tabanından ve siber alana kadar kesintisiz sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan, Tel Aviv yönetiminin İran askeri personellerini kullanmak için bir namaz uygulamasına siber saldırıyla 5 milyon kullanıcıya bildirim gönderildiği iddia edildi.

ABD'DE HÜRMÜZ İTİRAFI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkililerinin, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılara karşı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldıkları öne sürüldü. CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ulusal güvenlik yetkililerinin "en kötü senaryo" olarak nitelendirdikleri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ihtimalini planlama sürecinde yeterince hesaba katmadıkları iddia edildi.

GOOGLE'DAN İSRAİL'E 32 MİLYAR DOLAR

Gazze soykırımına destek olmakla suçlanan ABD merkezli teknoloji şirketlerinin İsrail'e desteği sürüyor. İnternetin arama motoru Google, İsrail merkezli siber güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın alıyor. Bu satın alma İsrail tarihinde en pahalı teknolojik anlaşma oldu. Bulut güvenlik platformu Wiz'in İsrail askeri istihbarat servisi Unit8200 ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı.

