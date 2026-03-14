Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar, gece yarısı yaptığı paylaşımda yeni nesil K2 kamikaze İHA projesinin özelliklerini açıkladı. Yapay zeka destekli sistemin 2000 kilometreyi aşan menzile ve 200 kilogram harp başlığına sahip olacağı belirtildi. Bayraktar TB2 tasarımından ilham alan ve 200kg harp başlığına sahip K2, atış için hiçbir platform ihtiyacı duymadan kısa mesafeli düzlükten kalkabiliyor.
Baykar Teknoloji CEO'su Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yeni insansız hava aracı projesi K2 kamikaze İHA hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Bayraktar'ın açıklamasına göre K2, yapay zeka destekli otonom sürü uçuşu kabiliyeti, görüntü tabanlı hedefleme sistemi ve uzun menziliyle öne çıkacak.
Yapay zeka destekli sürü uçuşu kabiliyeti
Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı bilgilere göre K2 kamikaze İHA'da gelişmiş yapay zeka sistemleri kullanılacak. Bu kapsamda araçta yapay zeka tabanlı otonom sürü uçuşu özelliği bulunacak.
Sistem aynı zamanda görüntü tabanlı seyrüsefer, hedefleme ve angajman kabiliyetlerine sahip olacak. Bu özellik sayesinde İHA'nın hedefleri otonom şekilde tespit edip yönlenebilmesi amaçlanıyor.
#K2 KAMİKAZE İHA ️🚀Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 14, 2026
Arada sırada "küçük sürprizler" yapmayı asla ihmal etmeyin.
Hayırlı Sahurlar... 🌙#K2 KAMIKAZE UAV ️🚀
🔹AI-Powered Autonomous Swarm Flight
🔹AI. pic.twitter.com/PnbLVb4Y6O
K2 kamikaze İHA 2000 kilometreyi aşan menzile sahip
Paylaşımda yer alan teknik bilgilere göre K2 kamikaze İHA'nın bazı temel özellikleri şu şekilde sıralandı:
- 2000 kilometrenin üzerinde menzil
- 200 kilogram harp başlığı kapasitesi
- 800 kilogram kalkış ağırlığı
- Kısa ve hazırlıksız pistlerden kalkış kabiliyeti
- Çok defa kullanılabilme özelliği
Bu özellikler K2'nin hem uzun menzil hem de yüksek etkili görevlerde kullanılabilecek yeni bir platform olarak geliştirildiğini gösteriyor.
Baykar'dan yeni nesil İHA konsepti
Baykar tarafından geliştirilen yeni sistemin, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşımayı hedeflediği değerlendiriliyor.
Selçuk Bayraktar'ın gece yarısı yaptığı paylaşım, savunma teknolojileri alanında geliştirilen yeni platforma ilişkin ilk teknik detayları ortaya koymuş oldu.