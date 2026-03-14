Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı

Baykar Teknoloji CEO'su Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yeni insansız hava aracı projesi K2 kamikaze İHA hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Bayraktar'ın açıklamasına göre K2, yapay zeka destekli otonom sürü uçuşu kabiliyeti, görüntü tabanlı hedefleme sistemi ve uzun menziliyle öne çıkacak.

Yapay zeka destekli sürü uçuşu kabiliyeti

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı bilgilere göre K2 kamikaze İHA'da gelişmiş yapay zeka sistemleri kullanılacak. Bu kapsamda araçta yapay zeka tabanlı otonom sürü uçuşu özelliği bulunacak.

Sistem aynı zamanda görüntü tabanlı seyrüsefer, hedefleme ve angajman kabiliyetlerine sahip olacak. Bu özellik sayesinde İHA'nın hedefleri otonom şekilde tespit edip yönlenebilmesi amaçlanıyor.

Arada sırada "küçük sürprizler" yapmayı asla ihmal etmeyin.



Hayırlı Sahurlar... 🌙#K2 KAMIKAZE UAV ️🚀



🔹AI. pic.twitter.com/PnbLVb4Y6O Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 14, 2026

K2 kamikaze İHA 2000 kilometreyi aşan menzile sahip

Paylaşımda yer alan teknik bilgilere göre K2 kamikaze İHA'nın bazı temel özellikleri şu şekilde sıralandı:

2000 kilometrenin üzerinde menzil

200 kilogram harp başlığı kapasitesi

800 kilogram kalkış ağırlığı

Kısa ve hazırlıksız pistlerden kalkış kabiliyeti

Çok defa kullanılabilme özelliği

Bu özellikler K2'nin hem uzun menzil hem de yüksek etkili görevlerde kullanılabilecek yeni bir platform olarak geliştirildiğini gösteriyor.

Baykar'dan yeni nesil İHA konsepti

Baykar tarafından geliştirilen yeni sistemin, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşımayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Selçuk Bayraktar'ın gece yarısı yaptığı paylaşım, savunma teknolojileri alanında geliştirilen yeni platforma ilişkin ilk teknik detayları ortaya koymuş oldu.