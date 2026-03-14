Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı

Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar, gece yarısı yaptığı paylaşımda yeni nesil K2 kamikaze İHA projesinin özelliklerini açıkladı. Yapay zeka destekli sistemin 2000 kilometreyi aşan menzile ve 200 kilogram harp başlığına sahip olacağı belirtildi. Bayraktar TB2 tasarımından ilham alan ve 200kg harp başlığına sahip K2, atış için hiçbir platform ihtiyacı duymadan kısa mesafeli düzlükten kalkabiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2026 06:30, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 06:33
Yazdır
Baykar Teknoloji CEO'su Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yeni insansız hava aracı projesi K2 kamikaze İHA hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Bayraktar'ın açıklamasına göre K2, yapay zeka destekli otonom sürü uçuşu kabiliyeti, görüntü tabanlı hedefleme sistemi ve uzun menziliyle öne çıkacak.

Yapay zeka destekli sürü uçuşu kabiliyeti

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı bilgilere göre K2 kamikaze İHA'da gelişmiş yapay zeka sistemleri kullanılacak. Bu kapsamda araçta yapay zeka tabanlı otonom sürü uçuşu özelliği bulunacak.

Sistem aynı zamanda görüntü tabanlı seyrüsefer, hedefleme ve angajman kabiliyetlerine sahip olacak. Bu özellik sayesinde İHA'nın hedefleri otonom şekilde tespit edip yönlenebilmesi amaçlanıyor.

K2 kamikaze İHA 2000 kilometreyi aşan menzile sahip

Paylaşımda yer alan teknik bilgilere göre K2 kamikaze İHA'nın bazı temel özellikleri şu şekilde sıralandı:

  • 2000 kilometrenin üzerinde menzil
  • 200 kilogram harp başlığı kapasitesi
  • 800 kilogram kalkış ağırlığı
  • Kısa ve hazırlıksız pistlerden kalkış kabiliyeti
  • Çok defa kullanılabilme özelliği

Bu özellikler K2'nin hem uzun menzil hem de yüksek etkili görevlerde kullanılabilecek yeni bir platform olarak geliştirildiğini gösteriyor.

Baykar'dan yeni nesil İHA konsepti

Baykar tarafından geliştirilen yeni sistemin, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşımayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Selçuk Bayraktar'ın gece yarısı yaptığı paylaşım, savunma teknolojileri alanında geliştirilen yeni platforma ilişkin ilk teknik detayları ortaya koymuş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber