'Hiçbir risk yok' denmişti: Attan düşen adamın ölümü yargıya taşındı
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Hiçbir risk yok' denmişti: Attan düşen adamın ölümü yargıya taşındı

Bingöl'de attan düşerek kalça kemiğini kıran 65 yaşındaki Mahmut Han, sevk edildiği Diyarbakır'daki özel bir hastanede ameliyat masasında hayatını kaybetti. Ailenin "risksiz denilerek ikna edildik" iddiasıyla açtığı davada, ameliyat için alınan 235 bin TL'nin ölüm sonrası iade edilmesi "hayatın olağan akışına aykırı" bulundu. Hastane ve doktor hakkında tazminat davası açılırken, soruşturma izni bekleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2026 13:02, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 13:03
Yazdır
'Hiçbir risk yok' denmişti: Attan düşen adamın ölümü yargıya taşındı

Olay, 28 Ekim 2024'te Genç ilçesi Büyükçağ köyünde meydana geldi. Attan düşen ve kalça kemiği kırılan Mahmut Han, yakınları tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Han, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada planlanan ameliyatın riskli olduğu belirtilince aile, bir tanıdıklarının önerisi üzerine kentteki özel hastaneye başvurdu. İddiaya göre; ameliyatın risksiz şekilde yapılabileceğinin söylenmesi üzerine taraflar 235 bin TL ücret karşılığında anlaştı. Han, 4 Kasım 2024'te ameliyata alındı. Ancak ameliyat sırasında, damarda bulunan pıhtının akciğere gitmesi sonucu nefesinin tıkandığı ve kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Ameliyat için alınan 235 bin TL'nin ise ölümün ardından aileye iade edildiği belirtildi. Han'ın ailesi, avukatları aracılığıyla hastane ve doktor hakkında Diyarbakır 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Davada, Han'ın eşi Saliha Han adına 'destekten yoksun kalma' gerekçesiyle 150 bin TL maddi tazminat talep edildi.

'SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİYORUZ'

Ailenin avukatı Musa Koç, hastane ve doktor hakkında talep ettikleri soruşturma izninin bir an önce verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerek özel hastane gerek ilgili profesör doktor hiçbir problem olmayacağını, daha önce de benzer operasyonlar gerçekleştirmiş olduklarını ifade ediyorlar. Ve onların verdikleri güvenle ücreti karşılığında aile ameliyatı kabul ediyor. Yalnız neşter vurulur vurulmaz damarda bulunan pıhtı akciğere sirayet ediyor. Nefeste tıkanma ve kalp krizi meydana geliyor. Biz bu kalp krizinin ve ölümün müsebbiplerinin ilgili hastane ve ilgili profesör doktor olduğu kanaatindeyiz. İlk etapta müteveffanın eşi Saliha Han adına davamız devam ediyor. 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Muhtemel dolandırıcılık' suçuna istinaden de hastane ve ilgili profesör doktor aleyhine ceza soruşturması başlatılması talebinde bulunduk. Bizim için asıl ehemmiyet arz eden bir an evvel soruşturma izninin çıkmasıdır. Çünkü soruşturma izni çıkmadığı zaman cezai olarak sürecin ilerlemesini sağlayamıyoruz. Onam belgesi kapsamında her şeyi hukuki bir zemine dayandırmışlardır. Lakin bu belgeler müstakil olarak imzalatılmamıştır. Dolayısıyla hastanenin müvekkillerin zaafını kullandığı, iradelerini sakatladığı kanaatindeyiz. Ameliyattan evvel peşin alınan para, ameliyat akabinde ölüm meydana gelmesi sebebiyle müteveffanın ailesine iade edilmiştir. Bu durum da hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber