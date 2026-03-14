İçişlerinden hafta sonu uyarısı: Sel, fırtına ve sel riski var!
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den gelen son veriler üzerine 14-15 Mart tarihlerini kapsayan şiddetli hava olayı uyarısı yayımladı. Güneydoğu ve Akdeniz hattında kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar ve çığ tehlikesi bekleniyor. Bakanlık, vatandaşları su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler ışığında bugün (14 Mart Cumartesi) ve yarın için Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde şiddetli hava olayları beklendiğini duyurdu. Bakanlık, selden çığ riskine kadar pek çok olumsuzluğa karşı vatandaşları uyardı.
Bölge Bölge Beklenen Hava Durumu
Bakanlığın açıklamasına göre 14 Mart Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olacak tablo şu şekilde:
-
Güneydoğu Anadolu: Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
-
Doğu Anadolu: Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı ve karla karışık yağmur öngörülüyor.
-
Akdeniz Hattı: Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görülecek.
-
Fırtına Uyarısı: Pazar akşamından itibaren Hatay çevresinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Olası Tehlikeler ve Tedbirler
Bakanlık, yaşanabilecek risklere karşı "dikkatli ve tedbirli" olunması gerektiğini hatırlatarak şu listeyi paylaştı:
-
Ulaşım: Yollarda aksamalar ve görüş mesafesinde düşüş.
-
Su Baskınları: Sel ve su baskını riski.
-
Yüksek Kesimler: Heyelan, yıldırım, buzlanma, don ve yüksek kar örtüsü olan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi