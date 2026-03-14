Sıfır aldı, 1 ay kullanabildi: 6 aydır serviste parça bekliyor!
İstanbul Arnavutköy'de yaşayan İbrahim Ak, büyük umutlarla aldığı sıfır kilometre elektrikli Fiat Grande Panda marka aracıyla yolda kalınca hayatının şokunu yaşadı. Henüz birinci ayında ABS arızası ve şarj soketi sorunu veren araç, 6 aydır servisten çıkamadı. "Parça yurt dışından gelmiyor" denilerek bekletilen Ak, yatırım planlarının altüst olduğunu belirterek para iadesi için hukuki süreç başlattı.
İstanbul'da 30 yaşındaki İbrahim Ak, satın aldığı elektrikli otomobilin kısa
süre içinde arıza verdiğini ve yaklaşık 6 aydır servisten teslim alamadığını
iddia ederek, firmadan şikayetçi oldu. Sıfır kilometre aldığı araçla sadece
servise gidip gelen araç sahibi yetkililerden yardım istedi.
İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde yaşayan İbrahim Ak iddiaya göre, 3 Kasım
2025 tarihinde İstanbul'daki Erkay Otomotiv Mahmutbey şubesinden Fiat Grande
Panda marka elektrikli otomobil satın aldı. Ak, aracı yaklaşık bir ay kullandıktan
sonra sürekli arızalar vermeye başladığını ve 3 Aralık 2025 tarihinde servise
bıraktı. Araç, aradan geçen yaklaşık 6 aya rağmen hala alıcısına teslim edilemedi.
Tüm yatırımıyla sıfır araç aldığını belirten 30 yaşındaki vatandaş yetkililerden
yardım istedi.
"Sıfır araba aldım ama sürekli arıza verdi"
Yaşadığı süreci anlatan İbrahim Ak, aracın kısa sürede çeşitli arızalar verdiğini
ifade ederek şunları söyledi; "3 Kasım 2025 tarihinde Mahmutbey'deki Erkay
Otomotiv Fiat bayisinden elektrikli Grande Panda araç satın aldım. Aracı yaklaşık
bir ay kullandım. Bu süreçte araç sürekli arıza verdi. ABS arızası verdi, aracı
şarja taktığımda şarj soketi çıkmadı ve istasyonda kaldım. Otobanda kırmızı
ışıkta beklerken araç kendi kendine yürüdü ve yolda kaldım. Servisi aradım ama
yardımcı olmadılar. O tarihten beri araç serviste. Bana şarj soketinin değişeceğini
söylediler ama yaklaşık 6 aydır bir gelişme olmadı. Bana ikame araç verdiler
ama mağduriyetim devam ediyor" dedi.
Ak, aracı satın aldıktan sonra başka bir yatırım planı yaptığını da belirterek,
"Ben bu aracı satıp yerine gayrimenkul alacaktım. Ancak araç serviste olduğu
için satamadım ve bu nedenle mağdur oldum" diye konuştu.
"Parça yurt dışından gelmiyor"
Servis yetkililerinin kendisine parça beklediklerini söylediklerini iddia eden
Ak, "Bize yurt dışından parça gelmediğini söylüyorlar. Bazen de 'bir sene
de sürebilir' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu saatten sonra aracı da istemiyorum.
Aracın bedelinin iade edilmesini istiyorum. Konuyu avukatlarıma verdim, hukuki
süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.
"6 aydır araç serviste yatıyor"
Ak ile birlikte bayiye giden ve sürece tanıklık ettiğini söyleyen Yakup Ertan
ise yaşanan süreci şöyle anlattı: "İbrahim abiyle birlikte şirkete gittik.
4-5 aydır 'parçanız gelecek' diyerek oyaladıklarını gördük. Araba yaklaşık 6
aydır serviste yatıyor. İbrahim abi bu arabayı satıp ev alacaktı ama araç serviste
olduğu için satamadı ve mağdur oldu. Kendisine 'arabanız 6 ayda da gelebilir,
bir yılda da gelebilir' gibi şeyler söylendi." Dedi.
İbrahim Ak'ın firma hakkında şikayette bulunduğu ve konunun arabulucu ile yargı sürecine taşındığı öğrenildi.