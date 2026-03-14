Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri bugün itibarıyla SSK'lılardan başlayarak hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri, 19 Mart Perşembe gününe kadar tamamlanmış olacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Mart 2026 09:56, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 10:04
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri bugün başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda 19 Mart'a kadar banka hesaplarına yatırılacak.

Belirlenen takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

SSK kapsamındaki ödemeler bugün başlıyor

SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başlıyor.

Bu kapsamda, maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri, bugün banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri yarın hesaplara yatırılmış olacak.

Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart Pazartesi günü ödeme yapılacak.

Bağ-Kur emeklilerinin takvimi

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri ise şu takvime göre gerçekleştirilecek; Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart Salı, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart Çarşamba günü ödemeleri hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı

Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart Perşembe günü banka hesaplarına aktarılacak.

