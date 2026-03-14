MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Yabancı uyruklular için Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yabancı uyrukluların dil yeterliklerini belirlemek amacıyla ilk kez yapılacak Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı (TÜRKÇEDİL), 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 11:52, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 11:52
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen, kişisel gelişim veya mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe dil becerilerini belgelendirmek isteyen yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilk kez yabancı uyrukluların dil yeterliklerini uluslararası geçerliliğe sahip bir sistemle ölçmek amacıyla "Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı" geliştirildi.

"Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı", 16 yaş ve üzeri adayların A1'den C1 düzeyine kadar okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini ölçmeyi amaçlıyor.

- Sınavın başvuruları 16 Mart'ta başlayacak

Elektronik ortamda uygulanacak sınav, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu olarak hazırlandı.

Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilecek sınava ilişkin başvuru ve uygulama süreçleri, Bakanlık tarafından ilan edilen Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı Başvuru Kılavuzu'na göre yürütülecek.

Adaylar başvurularının ilk aşamasını "https://turkcedil.meb.gov.tr" adresinden çevrim içi olarak yapabilecek. Başvuruları 16 Mart'ta başlayıp 10 Nisan'a kadar devam edecek sınav, 25 Nisan'da yapılacak.

Ayrıca sınavın ölçme ve değerlendirme kalitesi, Avrupa Dil Sınavları Uygulayıcıları Derneğince (ALTE) verilen Q-Mark belgesiyle uluslararası düzeyde de onaylandı. Böylece sınavın teknik altyapısı, geçerliliği ve güvenirliğiyle birlikte uluslararası standartlarda uygun olduğu tescillendi.

- Sınav iki bölümden oluşacak

Dört temel dil becerisini ölçmeyi amaçlayan sınav, iki bölüm şeklinde düzenlenecek. Toplam 180 dakika sürecek sınavda ilk bölümün ardından 10 dakika ara verilecek.

Sınavın ilk bölümünde okuma ve konuşma testleri, ikinci bölümünde ise dinleme ve yazma testleri yer alacak. Okuma ve dinleme testleri çoktan seçmeli, konuşma ve yazma testleri ise açık uçlu sorulardan oluşacak.

- Sınav, İngilizce dil yeterliklerini ölçen uluslararası sınavların Türkçe karşılığı niteliğinde

TÜRKÇEDİL, uluslararası İngilizce dil yeterliklerini ölçen sınavların Türkçe için geliştirilen karşılığı olarak yer alırken, Türkçenin uluslararası alanda sertifikalandırılması ve yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor.

Sınavın, yurt dışında faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Vakfına bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler açısından da Türkçe yeterliğinin belgelendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

