Sağlık çalışanlarına CİMER üzerinden teşekkür: İyi ki varsınız!
Sağlık çalışanları bugün 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, vatandaşlar CİMER üzerinden hemen hemen her gün yaptıkları teşekkür başvurularıyla sağlık çalışanlarına "özel" hissettiriyor. CİMER'e yapılan binlerce teşekkür başvurusuyla vatandaşlar sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" dedi.
Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar, hayatlarına dokunan sağlık çalışanlarına
duydukları minnettarlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden
gönderdikleri mesajlarla dile getirdi. Hastanelerde gördükleri ilgi, özveri
ve insani yaklaşımlara duyarsız kalmayan binlerce vatandaş, doktorlardan hemşirelere,
ebelerden paramediklere, ambulans ekiplerinden hastane personeline kadar sağlık
sisteminde görev yapan çok sayıda çalışana teşekkür etti.
"Sadece Tedavi Etmediler, Umut da Verdiler"
CİMER'e iletilen başvurularda vatandaşlar, sağlık çalışanlarının yalnızca tıbbi
hizmet sunmakla kalmadığını; sabır, anlayış ve güler yüzlü yaklaşımlarıyla zor
zamanlarında kendilerine moral ve güven verdiğini ifade etti. Türkiye'nin farklı
şehirlerinden gelen mesajlar, sağlık çalışanlarının vatandaşların hayatına nasıl
dokunduğunu da gözler önüne serdi. Ankara'da bir vatandaş, babasının inme tedavisi
sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği ilgiyi, "Hastalara kendi aileleri
gibi davranmaları bizleri çok duygulandırdı" sözleriyle aktarırken, Tokat'ta
tedavi gören bir hastanın yakını ise başvurusunda, "Bize özel hastanedeymiş
gibi hissettiren doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline sabırları ve güler
yüzleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Beni Yeniden Hayata Döndürdüler"
CİMER'e gönderilen mesajlarda sağlık çalışanlarının hayat kurtaran müdahaleleri
ve özverili çalışmaları öne çıktı. Samsun'da tedavi gören bir vatandaş, "Beni
yeniden hayata döndürdüler" derken, Kayseri'de görev yapan bir acil servis
doktoru için yapılan bir diğer başvuruda vatandaş, "Mesleğinin gerektirdiği
sorumluluğu layıkıyla yerine getiren değerli doktorumuza teşekkür eder, ödüllendirilmesini
isteriz" önerisinde bulundu. Adıyaman'da bir vatandaş ise kısa bir muayene
sırasında dahi doktorunun güler yüzlü yaklaşımının kendisine verdiği morali,
"Bazen bir gülümseme insanın kalbini fetheder" sözleriyle dile getirdi.
"Şikayet Kadar Teşekkür de Önemli"
CİMER'e Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen teşekkür başvurularında acil
servislerde yapılan hızlı müdahaleler, yoğun bakım ünitelerinde gösterilen hassasiyet,
ameliyat ekiplerinin titiz çalışmaları, doğum süreçlerinde verilen destek ve
hasta yakınlarına sağlanan bilgilendirmelere yönelik memnuniyet ifadeleri öne
çıktı. Vatandaşların CİMER'e gönderdiği mesajlarda kamu hizmetlerinde iyi yapılan
işlerin görünür olması gerektiğine de dikkat çekildi. Bir vatandaş mesajında
şu ifadeleri kullandı: "Toplum olarak şikayet etmeye alışığız ama iyi yapılan
işleri de takdir etmek gerekir."
CİMER Vatandaş İle Kamu Hizmeti Arasında İletişim Köprüsü
CİMER, vatandaş ile kamu hizmeti arasında önemli bir iletişim köprüsü olmaya
devam ediyor. Vatandaşların sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür ve memnuniyet
mesajları, CİMER aracılığıyla ilgili kurumlarla paylaşılırken, bu mesajlar kamu
hizmetlerinde görev yapan personelin özverili çalışmalarının görünür olmasına
destek oluyor. Gönderilen mesajlar sadece memnuniyetin paylaşılmasına imkan
tanımakla kalmıyor; aynı zamanda kamu çalışanlarının motivasyonunu artırarak
devlet ile vatandaş arasındaki güven bağının güçlenmesini de sağlıyor.