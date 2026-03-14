Suyun sürdürülebilir yönetimini amaçlayan 'Ulusal Su Planı' Resmi Gazete'de

Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Suyun sürdürülebilir yönetimini amaçlayan 'Ulusal Su Planı' Resmi Gazete'de

Suyun temiz, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde verimli kullanımını sağlamak, su kalitesini iyileştirmek ve atık su altyapısını güçlendirmek için sürdürülebilir çözümler sunan 2026-2035 dönemine ilişkin "Ulusal Su Planı" onaylandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 10:50, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 11:08
Planın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Temel ilkeleri, ulusal ve uluslararası süreçler, hedefler, stratejiler ve eylemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı plan metninde arz-talep baskısı altında olan su kaynaklarının, ekonomik kalkınmadan ekosistem sağlığına, gıda güvenliğinden iklim değişikliğine uyuma kadar birçok alanda belirleyici bir unsur olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Suyun sürdürülebilir yönetimi için tüm paydaşları kapsayan bütüncül bir yaklaşım esasına dayanan ekosistem bazlı ve havza ölçekli Entegre (Bütünleşik) Su Kaynakları Yönetimi (ESKY), uluslararası kabul görmüş olup yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, kamu kurumları, belediyeler, yerel idareler, su kullanıcıları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör gibi farklı paydaşları kapsayan Ulusal Su Planı, ESKY'ye uyumlu şekilde, ihtiyaçlarımız temelinde küresel yaklaşımlardan ilham alarak ülkemize özgü strateji, hedef ve eylemler geliştirmekte ve uzun soluklu bir su yönetimi vizyonu ortaya koymaktadır."

Metinde ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alarak ülkenin mevcut ve gelecekteki su taleplerinin, ekosistem temelli bir yaklaşımla karşılanmasına hizmet ettiği vurgulandı.

- Ulusal öncelikler ve küresel gündeme uyum esas alındı

Türkiye'de izleme sistemlerinin kapasitesinin artırılmasına, su ve atık su altyapılarının geliştirilmesine ve özellikle sektörel su kullanımlarında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen planda, bu doğrultuda gerekli yatırım ve finansmanın sağlanmasının, Türkiye'nin su yönetimi alanındaki öncelikli ihtiyaçlarından olduğu aktarıldı.

Ulusal Su Planı hazırlanırken su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ulusal önceliklerin ve küresel gündeme uyumun esas alındığına dikkati çekilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Ulusal Su Planı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini de dikkate alarak suyun başta temiz, yeşil ve döngüsel ekonomi ile yeşil dönüşüm olmak üzere sürdürülebilir kalkınma temelinde verimli kullanımını sağlamak, kirletici baskı ve etkileri azaltmak, su kalitesini iyileştirmek, su ve atık su altyapısını güçlendirmek için bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunan 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylemden oluşmaktadır. Ulusal Su Planı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanarak Ulusal Su Kurulu tarafından karara bağlanmıştır."

