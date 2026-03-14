'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Alman filozof Habermas hayatını kaybetti

Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas'ın 96 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 23:10, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 23:12
Alman Haber Ajansının (DPA), Suhrkamp yayınevine dayandırdığı haberde, filozof ve sosyolog Habermas'ın bugün Starnberg kentinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 1929'da doğan Habermas, Marburg Üniversitesinde 1961 yılında doçent oldu, 1961-1964 yılları arasında da Heidelberg'de felsefe dersleri verdi.

1964'te Frankfurt (am Main) Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji kürsüsünün başına geçen Habermas, 1971-1981'de Starnberg'deki bilim-teknik dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsünün müdürlüğünü yaptı.

Frankfurt Okulunun temsilcilerinden olan Habermas, 1983'te Frankfurt am Main Üniversitesine döndü ve profesör olarak emekli olduğu 1994'e kadar burada yeniden felsefe kürsüsünün başına geçti.

