Yarış atı kavurma yapılan iş insanına para cezası

MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Yarış atı kavurma yapılan iş insanına para cezası

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan ve 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch'in sakatlandıktan sonra kesilip, kavurma yapılarak aşevinde dağıtıldığı iddiasına ilişkin, atın sahibi iş insanı Suat Topçu'ya da 'atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi' gerekçesiyle, 132 bin 108 TL ceza kesildiği ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2026 12:21, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 12:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen kişi, iddiaya göre, kavurmasından yabancı madde çıkması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan yabancı maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan yarış atı Smart Latch'e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi, yemekten de analiz edilmek üzere numuneler alındı. Analiz sonrası, kavurmanın at etinden yapıldığı anlaşıldı. Etin kaynağının da İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart'ta açıkladığı tağşiş listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı etinin saptandığını duyurdu. Konunun kamuoyunda duyulmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı.

'BAKANLIK YETKİLİLERİ ARAYINCA ÖĞRENDİM VE YIKILDIM'

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, son olarak 14 Ekim 2025'te Adana Hipodromu'nda koşan, yarışı 7'ncilikle tamamlayan ve o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmeyen Smart Latch'i bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini söyleyerek, sakatlık sonrası atı hibe vermek üzere güvenilir bir yer arayışına girdiklerini belirtti. Nakliyeci arkadaşının atı tavsiye üzerine Osmaniye'de bir binicilik kulübüne ücretsiz şekilde teslim ettiklerini dile getiren Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini araması üzerine yaşananlardan haberdar olduğunu ve çok üzüldüğünü anlattı. Suat Topçu'ya da 'Atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi' gerekçesiyle 132 bin 108 TL ceza kesildiği ortaya çıktı. DHA'ya açıklamalarda bulunan Suat Topçu, "Ben binicilik kulübüne teslim etmiştim. Sonra bakanlık yetkililerinin araması sonucu sonradan yaşananları öğrendim ve adeta yıkıldım. İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. Bana da ceza kestiler. Atı hibe ettiğimizle ilgili bildirim yapmamız gerekiyormuş. 132 bin TL ceza kesildi. Biz ifademizi verdik, teslim alanlar da ifadesini verdi. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık. Ceza önemli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi, suçlunun cezasını bulması ve yarış hayatı biten atların akıbeti ile ilgili otoritenin kalıcı bir çözüm bulması gerek diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇİP ÇIKMASA HABERİMİZ DE OLMAYACAKTI'

At yarışı otoritesine seslenen Topçu, şöyle devam etti:"Gerek ben, gerekse bu camiadaki hiçbir at sahibi ya da antrenör arkadaşın bu zamana kadar böyle bir konuyla anıldığını hiç görmedim, duymadım. Medyadan zaman zaman okuduğumuz tek tırnaklı et, at eti haberlerini 'Bizim camiada böyle bir şey olamaz' diyerek biz hiçbir zaman kendi üzerimize alınmıyorduk. Atımızın çipi o yemeğin içinden çıkmış. Ya çıkmasaydı? Maalesef haberimiz de olmayacaktı. Bence bakanlığın ve yarış otoritesinin ya da TJK'nin yurt dışında olduğu gibi bir iş akışı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Mesela İngiltere'de yarış hayatı biten atlarınızı götürürsünüz, otoriteye belirli bir ücret ödeyerek teslim edersiniz. Bizim uğraştığımız hibe etme sürecini onlar kendileri yaparlar. Bir tabiat parkına bırakılacaksa, veteriner fakültelerine ya da binicilik kulüplerine verilecekse bunu yine onlar yapabilir. Doğaya bırakılacaksa da devletin tabiat koruma parkları var. Bu hayvanların gözetim altında buralarda emeklilik hayatını sürdürmesi gerekiyor. Bunu kural koyucu bir otoritenin yapması ve bu tür olayların önüne geçmesi lazım."

