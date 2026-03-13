Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Sözcü Gazetesi'nde Milli Eğitim Akademisi eğitim merkezlerinin müfredatının kopyala yapıştır ve yapay zeka ürünü olduğu iddia edildi. Peki bunlar doğru mu tek tek bakalım...
İşte gazete haberindeki Milli Eğitim Müfredatı ile ilgili iddialar ve cevapları;
7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile kurulan Milli Eğitim Akademisi öğretmenlerin
hizmet öncesi eğitimlerinde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan ve planlanan birçok
düzenlemeyi hayata geçirmektedir. 1989 yılında çıkarılan 385 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin (3.11.1989), 21'inci maddesinde "Milli Eğitim Akademisi"ne
yer verilmiştir. Benzer biçimde 30.4.1992 tarih ve 3797 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 55'inci maddesinde "Milli
Eğitim Akademisi", Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak yer
almıştır. 2006, 2010, 2014 ve 2021 yıllarındaki Milli Eğitim Şüralarında öğretmenlerin
meslek öncesi eğitimleri sürekli eleştiri konusu olmuş ve özellikle yeterince
uygulama içermemesi yönüyle programların yetersizliği dile getirilmiştir. 1993,
1996, 1999, 2006, 2014 ve en son düzenlenen 2021 yıllarındaki Milli Eğitim Şüralarında
kararlarında Milli Eğitim Akademisinin kurulması talebi dile getirilmiştir.
Öğretmenlik Mesleği Kanunu öncesinde Türkiye'de öğretmen adaylarına hizmet
öncesinde verilen uygulama eğitimi 96 saat olup bu süre birçok ülke örneklerinin
gerisindedir. Milli Eğitim Akademisi bu süreyi dünya ortalamasının üzerine çıkararak
öğretmen adaylarının kapsamlı bir uygulama eğitimiyle mesleğe hazırlanmasını
hedeflemektedir. 1200 saatlik Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'nın
480 saati doğrudan, ders içi uygulamalarla birlikte 600 saati uygulamalı eğitime
ayrılmıştır.
Milli Eğitim Akademisi'nin öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programının dışında da üstlendiği önemli görevler bulunmaktadır. Milli Eğitim Akademisi'nde Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum yöneticilerine yetiştirme programı uygulanacaktır. Akademide düzenlenecek yönetici eğitimlerinde, yönetici adayları hem yönetim becerileri hem de atanacağı kurumun operasyonel alanları bakımından yetiştirilecektir.
Öğretmenlerin görev öncesi yetiştirilmeleri kadar üzerinde önemle durulması
gereken bir konu da görevdeki öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerinin
sağlanmasıdır. Milli Eğitim Akademisi, öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki
gelişiminde önemli bir görevi yerine getirecektir. Akademi, öğretmenlerin alanları
ve görev yaptıkları eğitim kademelerini dikkate alarak beşer yıllık dönemler
için alan bazlı eğitim programları geliştirerek öğretmen ve yöneticilerin hizmetine
sunacaktır. Öğretmenlerimizin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde
yükselmelerine yönelik eğitimleri hazırlamak ve uygulamak da Milli Eğitim Akademisi'nin
görevleri arasındadır.
İddia 1: Hazırlık Eğitimi Programı'nda, pedagojik formasyonu olmadan hazırlık
eğitimine başlayacak öğretmen adaylarına yönelik dersler bulunmuyor
Cevap: Pedagojik formasyonu olmadan hazırlık eğitimine başlayacak öğretmen
adaylarının, pedagojik formasyon kapsamında yer alan, öğretmenlik mesleğinin
gerektirdiği temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak amacıyla, tüm öğretmen
adayları için ortak olarak okutulmak üzere Eğitimde Hak ve Sorumluluklar, İnsan
ve Öğrenme, Program Okuryazarlığı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Veri Temelli
İzleme ve Değerlendirme, Dijital İçerik ve Materyal Geliştirme, Eğitim Sürecinin
Yönetimi, Eğitimde Rehberlik, Kapsayıcı Eğitim dersleri geliştirilmiştir. Bu
dersler pedagojik formasyonu olmadan hazırlık eğitimine başlayacak öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerileri edinmelerinin
yanında pedagojik formasyona sahip adayların da mevcut bilgi ve becerilerini
eğitim ortamlarının mevcut yapısına uygun bir biçimde güncellemelerini ve geliştirmelerini
sağlayacak biçimde, eğitim fakültelerindeki ve pedagojik formasyon kapsamındaki
derslerin tamamlayıcısı niteliktedir. Alan eğitimi bağlamında yer alan program
okuryazarlığı, oyunlaştırma ve etkinlik geliştirme, geliştirici (biçimlendirici)
değerlendirme, öğretim yöntemleri gibi dersler de benzer yaklaşımla geliştirilmiştir.
Hazırlık eğitimi programıyla öğretmen adaylarına; pedagojik bilgilerin yanında
birer entelektüel olarak yetişmelerine zemin oluşturacak iletişim, kültür, sanat
becerileri ve sosyal becerileri de içeren geniş kapsamlı bir içerik sunulmaktadır.
Böylece öğretmenin kendi alanında derin teorik bilgiye sahip olmanın yanı sıra
disiplinler arası ilişkiler kurabilen, bu perspektifle bilgiyi becerilerle tutum
ve davranışlara dönüştürebilmenin yöntemlerini uygulayabilen, öğrencinin öğrenme
yolculuğunu yönlendirebilen bir aktör olabilmesine imkan verilmektedir.
İddia 2: Hazırlık Eğitimi Programı'ndaki içerikler, yapay zeka ile oluşturuldu
Cevap: Yapay zeka modellerinin sistematiğini dikkate almadan Hazırlık
Eğitimi Programı'ndaki içeriklerin, yapay zeka ile oluşturulduğu iddiası, Hazırlık
Eğitimi kapsamındaki çalışmaların niteliği ve niceliği dikkate alındığında,
ilgili iddialarda bulunanların metin okuryazarlığı konusundaki eksikliklerini
gözler önüne sermektedir. Hazırlık Eğitimi Programı'ndaki içerikler akademik
bir titizlikle hazırlanmıştır.
Hazırlık Eğitimi kapsamındaki çalışmalar 7528 sayılı Kanun'un yayımlanmasını
takiben 2024 yılı Kasım ayında başlatılmıştır. Program geliştirme sürecinde
kapsamlı bir durum ve ihtiyaç analizi çalışması yürütülmüştür. Türkiye Yüzyılı
Maarif Modeli, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, eğitim mevzuatı ve politikaları,
farklı ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçleri, 21. yüzyılda yaşanan güncel
gelişmeler değerlendirilmiştir.
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerden uzmanların
katılımıyla çalışma ekipleri oluşturulmuştur. Bakanlık Birimleri, öğretmen ve
okul yöneticileri ile hazırlık eğitimine yönelik beklenti ve ihtiyaçların değerlendirildiği
çalıştaylar yapılmıştır. Bakanlık Birimleri ile görev alanları çerçevesinde
alan eğitimi kapsamında yer verilecek derslerin programlarının geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
Hazırlık eğitimi, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde belirlenen
teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
çerçevesini mesleki bilgi (alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, mevzuat bilgisi),
mesleki beceri (eğitim ve öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme
ve öğrenme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme) ile tutum ve değerler (milli,
manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel
ve mesleki gelişim) oluşturmaktadır.
Program geliştirme sürecinde öğretmen adaylarının daha önce derslerle tekrara
yer vermeden, program hedeflerine ulaşmak üzere ders içeriklerinin geliştirilmesi
amacıyla, eğitim fakültelerinde okutulan dersler, eğitim bilimleri enstitülerinde
lisansüstü düzeyde okutulan dersler, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına
ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığımız mesleki gelişim eğitim programları, 7528
sayılı Kanun öncesinde uygulanan aday öğretmen yetiştirme programları, öğretmen
nitelikleri ve beklentileriyle ilgili araştırmalar, dünyada Milli Eğitim Akademisi
ile benzeri yapıya sahip ülkelerde verilen eğitimler ve öğretmen yeterlikleri,
son yıllarda yayınlanmış ulusal ve uluslararası öğretmen eğitimi kapsamındaki
raporlar analiz edilmiştir.
Geliştirilen her ders için dersin amacı, dersin kazanımları, dersin içeriği ve haftalık konu dağılımları oluşturulmuş, kullanılacak ve okutulacak kaynaklar belirlenmiştir. Alt komisyonlarca hazırlanan taslak ders içerikleri, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu'na sunulmuştur. Kurul, ders içeriklerini detaylı biçimde inceleyerek gerekli düzeltme ve değişiklikler gerçekleştirilmiş, gerekli görülen durumlarda der içerikleri yeniden oluşturulmuştur. Yaklaşık beş ay süren kapsamlı ve titiz inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından nihai halini almıştır. Hazırlık eğitimi programın kapsamı, temel yaklaşımı, amaç ve hedefleri ile nihai hali verilen ders içerikleri 10.03.2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
İddia 3: Sınıf öğretmenliği programında sadece Türkiye Yüzyılı Maarif Programı
müfredatı vurgusu var
Cevap: Haber metninde sınıf öğretmenliği programında sadece maarif müfredatı
vurgusunun olduğu bunun dışında herhangi bir yenilik getirmiyor iddiası ile
akademide yer alan sınıf öğretmenliği alan dersleri ve YÖK'ün sınıf öğretmenliği
ders listesi verilmiştir. Söz konusu derslerin benzerliği bulunmamaktadır.
Milli Eğitim Akademisi sınıf öğretmenliği alan derslerinde yer alan "Sınıf
Eğitiminde Oyunlaştırma ve Etkinlik Geliştirme" dersi, YÖK lisans programında
yer alan "Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi" dersi ile aynı dersmiş
gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu dersler gerek içerik bakımından gerekse
işleniş bakımından birbirinden tamamen farklıdır. Oyun ve fiziki etkinlikler
dersi bir oyun öğretimi dersi iken oyunlaştırma ve etkinlik geliştirme dersi
öğretim sürecinde konunun oyunlaştırılarak öğretilmesi esasına dayanmaktadır.
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi sınıf öğretmenliği alan dersleri; Resimli
Çocuk Kitapları ile Etkileşimli Okuma, Sınıf Öğretmenleri için Okul, Aile, Toplum
İş Birliği ve İletişim, Sınıf Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme, Türkiye Yüzyılı
Maarif Modeli İlkokul Programları Okuryazarlığı, Sınıf Eğitiminde Oyunlaştırma
ve Etkinlik Geliştirme, Sınıf Eğitiminde Geliştirici (Biçimlendirici) Değerlendirme
derslerinden oluşmaktadır. Bu dersler sınıf öğretmenliği alan eğitiminde lisans
programlarındaki gibi teorik bilgi dersleri olmayıp doğrudan uygulamaya dönük
ve uygulama saati olan derslerdir.
Hazırlık eğitimindeki dersler eğitim fakültelerindeki derslerin alternatifi veya muadili olarak değil; tamamlayıcısı ve öğretmenlik mesleğinin gereklerini etkili biçimde yerine getirmelerine yönelik tasarlanmıştır. 21. Yüzyılda yaşanan güncel gelişmeler, öğretmenlik mesleğinin güncel gereklilikleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi birbiri ile ilişkili birçok alan hazırlık eğitimi programına yön vermiştir.