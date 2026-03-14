50 bin öğrencinin hayatına dokundu: 40 yıllık öğretmene hüzünlü veda

Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

50 bin öğrencinin hayatına dokundu: 40 yıllık öğretmene hüzünlü veda

Hatay'da 40 yıllık eğitimcilik hayatını tamamlayarak emekliliğe ayrılan öğretmen Sezgin Öztürk, 30 yıl boyunca görev yaptığı İskenderun Lisesi'nden eski ve yeni öğrencilerinin alkışları arasında hüzün içerisinde ömrünü adadığı 40 yıllık mesleğine veda etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 10:14, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 11:12
Yazdır
Rizeli olan ve 1986 yılında İskenderun Lisesi'ne stajyer olarak atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 65 yaşındaki Sezgin Öztürk, 30 yıl boyunca aynı okulda ve 10 yıl boyunca imam hatip lisesinde görev yaptı. Meslek hayatının 35 yılını idareci olarak geçiren Öztürk, öğretmenlik yaşantısında 50 bin öğrencinin hayatına dokundu. Meslek hayatında 40 yılını geride bırakan ve yaş haddinden emekli olan emektar öğretmen Öztürk için İskenderun Lisesi'nde eski ve yeni öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi. Öğrencilerinin alkışları arasında yıllarını geçirdiği mesleğine veda eden öğretmen Öztürk ve öğrencileri duygusal anlar yaşadılar. Öztürk'e meslektaşları tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

"Kalabalık okul olduğu için İskenderun Lisesi'nde 50 binin üzerinde öğrenci okuttuk"

Emekli olan öğretmen Sezgin Öztürk, meslek hayatının 30 yılını geçirdiği İskenderun lisesinden hüzün içerisinde alkışlarla uğurlandığını belirterek "1 Aralık 1986'da İskenderun Lisesi'ne stajyer olarak geldim. 2011'e kadar burada müdür yardımcısı olarak devam ettim. 2011'den sonra 10 yıl imam hatipte, son 5 yılı İskenderun Lisesi'nde görev yapmaktayım. Kalabalık okul olduğu için İskenderun Lisesi'nde 50 binin üzerinde öğrenci okuttuk. 35 yılını idareci olarak görev yaptım. Son 5 yılını öğretmen olarak devam ediyordum, 10 Mart'ta emekli oldum. Beni de ağlattılar tüm öğrencilerimde üzüldü. Tabi eskiden biraz sert davrandığımız öğrencilerden dönüş alamadık. 'Hocam aynı duyguları, internetten sizinle izlerken paylaştık ve biz de üzüldük' diyenler oldu. 10 Mart'ta doğum günüm ve emekli oldum. Hepsi beni kapıya kadar uğurladı, sınıfıma çağırdı. En son vedalaşmayı onunla yaptım. Herkes koridorlara doluştular. Ben üzülmem diyordum ama gözlerimden yaş akmaya başladı" dedi.

Emeklilik planından bahseden Öztürk, "Rizeli olduğum için memlekete gitmeyi düşünüyordum ama biraz zor. Çocukların biri Adana, biri Kastomunu ve biri Aksaray'da yaşıyor. Onların yanında vakit geçireceğim ve herhangi bir işle uğraşmayacağım" ifadelerini kullandı.

"1 Aralık 1986 tarihinde Sezgin hocam dersimize geldi, hiç unutmuyorum 5-F sınıfında eğitim görüyordum"

Öğrencisi olarak eğitim gören ve Sezgin öğretmenle birlikte görev yapan İskenderun Lisesi Müdürü Yaşar Düzen, "1 Aralık 1986 tarihinde Sezgin hocam dersimize geldi, sınıfımız 81 kişiydi. Hiç unutmuyorum 5-F sınıfında eğitim görüyordum. Sınıfa geldi, 15. dakikadan sonra sınıfta sessizlik oldu. Bizde zannettik ki gelen stajyer öğretmen değil, yılların öğretmeni. Ama o gün ki tecrübesiyle bugün ki tecrübesi neredeyse bana göre aynı noktada çünkü çizgi aynı noktada'' dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber