50 bin öğrencinin hayatına dokundu: 40 yıllık öğretmene hüzünlü veda

Rizeli olan ve 1986 yılında İskenderun Lisesi'ne stajyer olarak atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 65 yaşındaki Sezgin Öztürk, 30 yıl boyunca aynı okulda ve 10 yıl boyunca imam hatip lisesinde görev yaptı. Meslek hayatının 35 yılını idareci olarak geçiren Öztürk, öğretmenlik yaşantısında 50 bin öğrencinin hayatına dokundu. Meslek hayatında 40 yılını geride bırakan ve yaş haddinden emekli olan emektar öğretmen Öztürk için İskenderun Lisesi'nde eski ve yeni öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi. Öğrencilerinin alkışları arasında yıllarını geçirdiği mesleğine veda eden öğretmen Öztürk ve öğrencileri duygusal anlar yaşadılar. Öztürk'e meslektaşları tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Emekli olan öğretmen Sezgin Öztürk, meslek hayatının 30 yılını geçirdiği İskenderun lisesinden hüzün içerisinde alkışlarla uğurlandığını belirterek "1 Aralık 1986'da İskenderun Lisesi'ne stajyer olarak geldim. 2011'e kadar burada müdür yardımcısı olarak devam ettim. 2011'den sonra 10 yıl imam hatipte, son 5 yılı İskenderun Lisesi'nde görev yapmaktayım. Kalabalık okul olduğu için İskenderun Lisesi'nde 50 binin üzerinde öğrenci okuttuk. 35 yılını idareci olarak görev yaptım. Son 5 yılını öğretmen olarak devam ediyordum, 10 Mart'ta emekli oldum. Beni de ağlattılar tüm öğrencilerimde üzüldü. Tabi eskiden biraz sert davrandığımız öğrencilerden dönüş alamadık. 'Hocam aynı duyguları, internetten sizinle izlerken paylaştık ve biz de üzüldük' diyenler oldu. 10 Mart'ta doğum günüm ve emekli oldum. Hepsi beni kapıya kadar uğurladı, sınıfıma çağırdı. En son vedalaşmayı onunla yaptım. Herkes koridorlara doluştular. Ben üzülmem diyordum ama gözlerimden yaş akmaya başladı" dedi.

Emeklilik planından bahseden Öztürk, "Rizeli olduğum için memlekete gitmeyi düşünüyordum ama biraz zor. Çocukların biri Adana, biri Kastomunu ve biri Aksaray'da yaşıyor. Onların yanında vakit geçireceğim ve herhangi bir işle uğraşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Öğrencisi olarak eğitim gören ve Sezgin öğretmenle birlikte görev yapan İskenderun Lisesi Müdürü Yaşar Düzen, "1 Aralık 1986 tarihinde Sezgin hocam dersimize geldi, sınıfımız 81 kişiydi. Hiç unutmuyorum 5-F sınıfında eğitim görüyordum. Sınıfa geldi, 15. dakikadan sonra sınıfta sessizlik oldu. Bizde zannettik ki gelen stajyer öğretmen değil, yılların öğretmeni. Ama o gün ki tecrübesiyle bugün ki tecrübesi neredeyse bana göre aynı noktada çünkü çizgi aynı noktada'' dedi.