Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor

TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle, tapuları "Devlet Ormanı" olarak sınırlandırılan 80 bin taşınmazın mülkiyet sorunu kökten çözülüyor. Düzenleme ile orman şerhleri terkin edilirken, devlet 516 milyar liralık yargılama ve tazminat yükünden kurtulacak. Teklif ayrıca Çıralı için 2B düzenlemesi ve karbon yutak ormanları gibi kritik maddeler içeriyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Mart 2026 08:38, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 08:43
AK Parti, vatandaşla devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarının, hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde kökten çözümünü sağlayacak yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Düzenleme, 80 bin taşınmaz ve 3 milyona yakın vatandaşı ilgilendiriyor. Devlet ise 516 milyar liralık yükten kurtulacak.

Torba Yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle:

TARİHİ SORUN

Orman kadastrosu çalışmaları sonucunda tapuları 'Devlet Ormanı' olarak sınırlandırılan veya kadastro tespitleri davalı olan yaklaşık 80 bin taşınmazın mülkiyet sorunu, hem vatandaşın mağduriyetini giderecek hem de kamu maliyesini koruyacak şekilde kökten çözülüyor. Madde kapsamına giren özel mülkiyete konu taşınmaz sayısı yaklaşık 80 bin, toplam alan ise 120 bin hektar. 49 bin adet parsele dava açılmış, kalan 31 bin adet parsel için de dava açılması öngörülüyor. Mahkemelerin tespit ettiği rayiç bedeller ile ödeme yapılan miktar arasında faiz, yargılama giderleri, icra ve avukatlık ücretleri dikkate alındığında devlet 516 milyar liralık yükten kurtulacak.

TAPULAR GEÇERLİ OLACAK

Kanun teklifiyle; şartları taşıyan mevcut tapu kayıtları bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek, tapu kütüklerindeki orman şerhleri terkin edilecek ve daha önce iptal edilen taşınmazlar belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek.

ORMAN ALANI OLACAK

Bu taşınmaz alanlarından az olmamak üzere ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne saha tahsisi yapılacak.

ÇIRALI İÇİN 2B DÜZENLEMESİ

2B'ler ile ilgili düzenleme yapılıyor. Madde ile Antalya/Kemer Çıralı Mahallesi'nde ve sorun yaşanan benzer alanlarda yeniden 2B uygulamasının yapılabilmesi hedefleniyor.

SULAMA KANALLARI

Yaz aylarında sık sık gündeme gelen sulama kanallarındaki ölümlerin önüne geçilecek. Belediye ya da ilgili il özel idaresi su kanallarının etrafına bariyer ya da çitler yapacak.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİ

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin korunması, geleceğe aktarılması ve asli misyonunun devam ettirilmesi için özel bir düzenleme yapılıyor. Çiftliğin adına tescilli bütün gayrimenkullerin bina ve arazi vergileri yönüyle muafiyet getiriliyor.

KARBON YUTAK ORMANLARI

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve ormanların sera gazı tutum kapasitesinin artırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne karbon yutak ormanları kurma yetkisi veriliyor. Düzenlemenin gerekçesinde, "AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması yürürlüğe girmesiyle, kamu ve özel sektör üzerinde oluşacak mali yükün azaltılması, sektörün ihtiyaç duyacağı karbon kredilerinin ülkemiz kaynaklarından karşılanması ile beraber verimli orman miktarımızın artırılması da amaçlanmaktadır" denildi.

50 BİN KİLOMETRELİK YOL

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) mülkiyetindeki baraj, sulama kanalı gibi su yapılarına ait servis yolları ile tarla içi yolların ulaşım, bisiklet yolu, rekreasyon alanı olarak kullanılmasının yolu açılıyor. Şu anda yaklaşık 50 bin kilometre servis yoluna ilaveten, taşkın koruma tesislerinde de binlerce kilometre yol bulunuyor.

DSİ ARAZİLERİ

DSİ'ye ait hisseli taşınmazların imar planı içinde 400 metrekareyi, dışında ise 4 bin metrekareyi aşmayan kısımlarının hissedarlarına doğrudan rayiç bedelle satışı mümkün hale geliyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

