Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart mesajı: Hekimlik bir ömrü şifaya adamaktır
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm sağlık çalışanlarını tebrik etti. Hekimliğin sadece bir meslek değil, sevgi ve şifa adanmış bir ömür olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki huzurlu tebessümün tarifi yoktur" ifadelerini kullandı.
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz. İşte bizim hikayemiz tam da öyle bir şey. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık" dedi.