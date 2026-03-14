Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart mesajı: Hekimlik bir ömrü şifaya adamaktır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz. İşte bizim hikayemiz tam da öyle bir şey. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık" dedi.