Yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı: Tatiliniz zehir olmasın!

MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Yatırımcının 'altın' haftası: İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı: Tatiliniz zehir olmasın!

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin birleşmesiyle başlayacak 9 günlük tatil öncesi MASFED'den kritik uyarılar geldi. Kara yollarında oluşacak yoğunluğun kaza riskini artırabileceğine dikkat çeken Genel Başkan Aydın Erkoç, sürücülerin periyodik bakımlarını yaptırmalarının ve uykusuz yola çıkmamalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 11:22, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 11:23
Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiliyle birleşmesi dolayısıyla 9 gün tatil yapmayı planlayan sürücülerin, araçlarının bakımını yaptırması ve trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi önem taşıyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatilinin birleşmesi ve havaların da ısınmasıyla çok sayıda vatandaşın seyahat planı yaptığını söyledi.

Vatandaşların, tatil beldelerine ya da memleketlerine doğru yola çıkmaya hazırlandığını belirten Erkoç, 9 günlük tatilde, şehirler arası yollarda özel araç sayısının artacağını, bu durumun kara yollarında trafik yoğunluğuna neden olacağını dile getirdi.

Erkoç, kara yollarında oluşacak hareketliliğin, kaza riskini de artırabileceğini ifade etti.

"Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor"

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyonu aştığına işaret eden Erkoç, "Hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı sebebiyle birçok araç sahibi yola çıkacak. Bayram tatilinin zehir olmaması ve güvenli bir yolculuk geçirmek için yola çıkmadan önce araç bakımlarını muhakkak yaptırmak gerekiyor. Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Erkoç, yolculuk sırasında dikkatli olmanın, trafik kurallarına uymanın ve uykusuz şekilde yola çıkmamanın kaza riskini azaltacağına dikkati çekerek, "Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmesi, başta sürücüler olmak üzere bütün yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Ayrıca özellikle uzun mesafe yolculuklarda aşırı sürat yapmamak ve sık sık mola vermek önemli." ifadelerini kullandı.

"Yasal hız limitine mutlaka uyulmalı"

Trafiğe çıkmadan önce sürücünün mutlaka iyice dinlenmiş olması gerektiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Unutmamalı ki en iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can güvenliği için sürüş öncesi yeterince dinlenmeye özen gösterilmeli. Yolda oluşabilecek lastik patlaması riskine karşı yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Tüm bunların yanı sıra olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine mutlaka ama mutlaka uyulmalı."

