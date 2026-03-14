MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
DENEYAP teknoloji atölyeleri, 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nı arıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı paydaşlığında yürütülen DENEYAP Türkiye Projesi 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı' kapsamında başvurular devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2026 12:50, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 12:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; program çerçevesinde, Türkiye genelindeki 81 ilde faaliyet gösteren 132 DENEYAP teknoloji atölyesinde öğrencilere 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi verilecek. Başvurular, 30 Mart 2026 tarihine kadar www.deneyap.org adresi üzerinden yapılabilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 4, 5, 8, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileri programa başvurabilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.

11 FARKLI ALANDA EĞİTİM

Atölyelerde; Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Mobil Uygulama ve Yapay Zeka alanlarında ücretsiz dersler sunulacak.

ÖĞRENCİ SEÇME SÜRECİ ÜÇ AŞAMALI

DENEYAP teknoloji atölyelerine, öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilk olarak çevrim içi E-Sınav'a katılacak. E-Sınav'da başarılı olan öğrenciler, Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına geçecek. Bu süreci tamamlayan adaylar, Uygulama Sınavı'na davet edilecek. Tüm aşamaları başarıyla geçen öğrenciler, 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı elde edecek.

2017'DE İSTANBUL'DA BAŞLADI, TÜRKİYE'YE YAYGINLAŞTIRILDI

DENEYAP teknoloji atölyeleri, 2017'de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın projesi olarak İstanbul'da başlatıldı. Proje, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamına alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle Türkiye geneline yaygınlaştırıldı. İki yılda bir öğrenci alımı yapılan programa, 2024 yılında 156 bin öğrenci başvuru yaptı. Programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu. Türkiye sınırlarını aşarak 4 farklı ülkede daha uygulanan program; gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirerek teknoloji geliştiren bir geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

