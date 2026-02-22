Filozof Atakan'ın son halini görenler tanıyamadı

Küçücük yaşına rağmen kurduğu derin cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülke gündemine oturan Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" lakabıyla anılmıştı. Kısa sürede büyük bir şöhrete ulaşan Atakan, katıldığı televizyon programlarıyla da adından sıkça söz ettirmişti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Uzun bir aradan sonra internete düşen bir fotoğraf karesiyle yeniden gündeme gelen Filozof Atakan, bir kafede görüntülendi. Çalışanlarla fotoğraf çektiren Kayalar'ın saçlarını uzattığı, oldukça zayıfladığı ve tarzını tamamen değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Atakan Kayalar'ın son hali, sosyal medyada kısa sürede yayılırken kullanıcılar "Yıllar onu çok değiştirmiş", "Filozof Atakan büyümüş" ve "Zaman ne çabuk geçti" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.