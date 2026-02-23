Grönland'tan Trump'ın hastane gemisi teklifine ret

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, adadaki birçok insanın hasta olduğunu ve onlarla ilgilenilmediğini iddia ederek tıbbi malzeme yüklü bir gemi göndereceğini açıklamıştı.

Başbakan Nielsen, Trump'ın hamlesine "Bizden bir hayır cevabı geldi" sözleriyle karşılık verdi.

Grönland'ın tüm vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunduğunu hatırlatan Nielsen, doktora gitmenin ücretli olduğu ABD'nin aksine kendi sistemlerinin yeterli olduğunu belirtti.

Nielsen ayrıca, Grönland'ın ABD ile iş birliğine açık olduğunu ancak meselelerin doğrudan görüşülmesinin önemini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden diplomasiye tepki

Trump'ın paylaşımında, ABD donanmasına ait hastane gemilerinden biri olan USNS Mercy'nin yapay zeka tarafından üretildiği anlaşılan görselleri yer aldı.

Trump'ın bu kararı neye dayanarak aldığı veya hangi gemiyi kastettiği netlik kazanmadı. Nielsen ise "Rastgele sosyal medya çıkışları yerine bizimle konuşun" diyerek tepki gösterdi.

Arka planda egemenlik tartışmaları

Trump'ın bu çıkışı, Danimarka ve NATO müttefiklerinin Grönland'ın egemenliğinden vazgeçmeyeceklerini net bir şekilde belirtmelerinin ardından geldi.

Trump, geçtiğimiz aylarda Grönland için bir "gelecek anlaşması çerçevesi" duyurdu ancak ayrıntılar belirsiz kaldı. Hastane gemisi teklifi, Nuuk yakınlarındaki bir ABD denizaltısından bir personelin tahliye edilmesi olayından hemen sonra gerçekleşti.