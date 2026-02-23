Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'

İsrail basını Türkiye'nin attığı her adımı takip etmeye devam ederken Ankara'nın son hamlesi Tel Aviv'de büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 09:01, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 09:31
Türkiye'nin savunma alanındaki son başarısı İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi Türkiye'nin gelişmiş insansız hava araçları ve yüksek teknoloji mühimmatlarla donattığı gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

'TÜRK SAVAŞ MAKİNESİ HAZIR'

Haberde Bayraktar AKINCI TİHA'nın, Karadeniz üzerinde hedef konumundaki insansız hava aracını imha etmek için kullanılmasının türünün ilk örneği olan bir hava-hava atışı gerçekleştirdiği belirtilirken Tel Aviv'in yakından takip ettiği aktarıldı; "Türk savaş makinesi hazır: Ankara'nın deneyi tarihte bir ilki gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

'ÖNEMLİ BİR GENİŞLEME'

Haberde, bu testin sadece bir deneme olmadığının, AKINCI'nın artık 100 kilometreden fazla menzile sahip gelişmiş EREN mühimmatını kullanarak hava-yer görevlerinden hava muharebesine geçiş yapabilen yeni bir yeteneğe sahip olduğunun altı çizilirken "Roketsan tarafından geliştirilen EREN hızlı ateşli mühimmat, aracın operasyonel kapasitesinde önemli bir genişlemeye işaret ediyor" denildi.

'HAVA SAHASINDA YENİ DÖNEM'

Bu gelişmenin Türkiye'nin hava sahasında yeni bir dönemi başlattığını vurgulanırken "Türklerden hava sahasında yeni bir yetenek. Hava hedeflerini vurmak için tasarlanmış gezici mühimmatın entegrasyonu, insansız hava araçlarının kullanım şeklini değiştirebilir ve gerçek zamanlı olarak çeşitli tehditlere yanıt verebilme kapasitesini artırabilir" denildi.

Ayrıca otonom silah sistemlerinde sağlanan ilerlemeyle birlikte karmaşık muharebe alanlarında daha hızlı ve esnek reaksiyon yeteneği sunduğuna dikkat çekildi.

'ANKARA'YA OPERASYONEL ESNEKLİK KAZANDIRACAK'

Bununla birlikte haberde, EREN mühimmatının teknik özelliklerine de yer verilirken "Jet motoru ve yapay zeka ile yönlendirilen 35 kilogramlık bir sistem olarak tanıtıldı. 100 kilometreden uzun menzile sahip olan bu sistem, havadaki, karadaki ve denizdeki hedefleri vurabiliyor. Planlara göre, mühimmat 2026'da seri üretime geçecek ve farklı platformlardan fırlatılabilme özelliği sayesinde Türkiye'ye geniş bir operasyonel esneklik kazandıracak" denildi.

'TÜRKLERİN EN GÜÇLÜ SİLAHI'

Öte yandan Türkiye'nin savunma gücündeki bir diğer dikkat çekici adımın ise Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN balistik füzesi olduğunu yeniden hatırlatan Maariv, "Türklerin bugüne kadarki en güçlü silahı olan TAYFUN 500 ila 800 kilometre menzile sahip, ancak menzili yaklaşık 1000 kilometreye kadar çıkabiliyor. Füzenin uzunluğu 6.5 ila 10 metre, ağırlığı ise 2300 ila 7200 kilogram arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI ARENADA ÖNCÜ'

Son olarak haberde, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı bu seviyenin bölgesel güç dengelerini etkileyebileceğinin altı çizilirken "Türkiye, hem bölgesel hem de uluslararası alanda yeni bir askeri dönemin öncüsü konumunda" değerlendirmesinde bulunuldu.

