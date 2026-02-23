Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye'den Meksika'daki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

Meksika'da kartel operasyonu sonrası birçok eyalette şiddet olayları artarken, Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 09:13, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 09:24
Yazdır

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından ülkedeki olayların yakından izlendiğine dair Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

Büyükelçilik, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün Jalisco Yeni Nesil Karteline (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber