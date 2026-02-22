Toplu taşımada tehdit eden 'sahte savcı' için tutuklama talebi
Bakan Göktaş: Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını bekliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını, çocuklar için yaş sınırlamalarına dikkat etmelerini bekliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş: Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını bekliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında dijital oyunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu bildiklerini belirterek, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerinin artırılmasını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırmasına daha fazla dikkat edilmesini beklediklerini ifade etti. Göktaş, "Çocuklar, oyunları biz de seviyoruz. Dijital oyunların gençlerimizin gelişimine katkı sunduğunu biliyor, bu alanı önemsiyoruz. Tam da bu yüzden oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım" notu ile paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Oyunları, oyun oynamayı çok seviyoruz. Özellikle çocukların, gençlerin hayal dünyasının gelişmesinde oyunların öneminin farkındayız. Sadece kutu oyunlarını, sokak oyunlarını da değil, dijital oyunları da önemsiyoruz. Oyunlar çocukların dil becerilerinin gelişmesine, analitik düşünme süreçlerine ve strateji kurabilmelerine ciddi katkılar sağlıyor. Çocukların, gençlerin sosyalleşmeleri de bu oyunlar üzerinden mümkün olabiliyor. Ama tabii iyi oyunlar kadar kötü oyunlar da var. İyi filmler ve kötü filmler olduğu gibi. Oyunlar üzerinden sanal kumar, şiddet, zorbalık, madde bağımlılığı normalleştirilebiliyor. Hatta yayılıyor. Bir zaman sonra oyunlar bağımlılık yapıp, akademik başarıyı ve çocuklarımızın iyi olma hallerini olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Tam da bu sebeple çocuklarımız için dijital dünyayı da güvenli hale getirmemiz lazım. Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını, çocuklar için yaş sınırlamalarına dikkat etmelerini bekliyoruz. Onların hayal güçlerini daraltmak, oyunları yasaklamak gibi bir gayemiz asla yok. Ancak onları korurken bu süreci hep beraber yönetelim istiyoruz. Bu süreçte sizlerin de katkı sunmasını önemsiyoruz. Gelin birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım."

