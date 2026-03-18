Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluklarının devamına, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 17:57, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 19:30
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının üçüncü gününde 5'i tutuklu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, bazı CHP milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile sanıkların aileleri ve çok sayıda izleyici de yer aldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

- "Döviz bürosunun yıllık işlem hacmi 1 milyar dolara ulaşıyor"

Tutuksuz sanık A.Y, yaklaşık 1500 çalışanı olan ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren bir iş insanı olduğunu belirterek, iddianamede geçen döviz bürosunun da yüzde 70 hisse oranında sahibi olduğunu söyledi.

Bu döviz bürosunun işlerini avukatlarına devrettiğini, işlemlerin onlar tarafından yürütüldüğünü savunan A.Y, dosyada adı geçen birçok kişiyi tanımadığını öne sürdü.

A.Y, Muhittin Böcek ile samimiyetinin çok fazla olmadığını, görüşmeye randevu alarak gittiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Belediyeden ihale aldım ama iptal oldu. Neden iptal olduğuyla ilgili Muhittin Böcek ile görüştüm. Kendisine sitem ettim. Bana 'Ben bu konulara karışmam.' dedi. İki restoranımla ilgili ruhsat işi vardı, yardımcı olabileceğini söyledi ama o da öyle kaldı. Mustafa Gökhan Böcek ile bir araya gelmişliğim yok. Burada yargılanıyorum ama hakkımda delil veya şahit yok. Vicdanım rahat."

Seçimler zamanında bir siyasi parti hariç hepsine bağışlarda bulunduğunu öne süren A.Y, Muhittin Böcek'in kendisini arayarak, "Çorbada tuzun bulunsun" demesi üzerine Anadolu Reklam firması üzerinden bir miktar bağışta bulunduğunu ifade etti.

Yapılan bağışta bir zorlama olmadığını, herhangi bir beklentisinin de bulunmadığını iddia eden A.Y, sadece seçimlerde yardımcı olmak istediğini savundu.

A.Y, döviz bürosundan yapılan birçok işten haberinin olmadığını iddia ederek, "Döviz bürosunun yıllık işlem hacmi 1 milyar dolara ulaşıyor. Döviz bürosunda altın işi yaptıklarını sanmıyorum. Kurumsal bir yerdir. Bırakın kara parayı, bir paranın aklanması ile suçlanmak bile gerçekten üzücü. Kayıt dışı paraya tenezzül etmemişimdir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

- "MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yaptık"

Tutuksuz sanık E.A. ise döviz bürosu üzerinden A.Y. ile ortak olduklarını belirterek, "Bu olayda anlaşılıyor ki kullanılmışız. Bu paraların rüşvet parası olduğunu bilmiyordum. M.Y, B.Ç. ve Mustafa Gökhan Böcek bize gelerek 80 milyon liralık döviz almak istediler. 80 milyon lirayı hesabımıza geçirdiler. Karşılığında dövizi elden ödedik. Parayı teslim ettiğimize dair imzalarını aldım. Yapılan işlemin miktarı yüksek olmasından dolayı MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yaptık." diye konuştu.

Bundan 15-20 gün sonra Mustafa Gökhan Böcek'in tutuksuz sanık Z.K. ile gelerek döviz bozdurmak istediğini söylediğini, ancak kendilerinde 70 milyon lira civarında nakit olmadığı için tutuksuz sanık S.İ'ye yönlendirdiğini anlatan E.A, "Dövizi bizim elemanlarımız götürdü. Bir altın bozdurulmadı, döviz üzerinden işlem yapıldı. Ama altın bozdurulmuş gibi bir işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

E.A, daha sonra B.Ç'nin 55 milyon lira değerinde döviz alacağını söylediğini, parayı banka üzerinden hesaplarına geçilmesinin ardından evrakları imzaladıklarını belirterek, B.Ç'nin parayı Mustafa Gökhan Böcek'e teslim etmelerini istediğini ve bu 55 milyon lirayı da MASAK'a şüpheli işlem olarak bildirdiklerini anlattı.

- "Mustafa Gökhan Böcek belediye başkanının oğlu olduğu için şüphelenmedik"

Döviz bürosu ortaklarından tutuksuz sanık M.A. ise Türkiye'de en çok şüpheli işlem bildirimi yapan döviz bürosu olduklarını, işledikleri öne sürülen suçu kabul etmediklerini söyledi.

Paraların banka üzerinden hesaplarına geldiğini, rüşvet ya da kayıt dışı para olup olmadığını bilmediklerini savunan M.A, "M.Y. ve B.Ç'yi ilk defa gördük. Mustafa Gökhan Böcek, bize onların Ankara'dan gelen yatırımcılar olduğunu söyledi. Mustafa Gökhan Böcek belediye başkanının oğlu olduğu için de şüphelenmedik." dedi.

Tutuksuz sanık kuyumcu S.E. de kendisine döviz değil fiziki altın geldiğini öne sürerek, M.A. ve E.A'ya güvendiği için 70 milyon liralık işlemi MASAK'a bildirmediğini ifade etti.

- Savcı sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi

Verilen aranın ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Fazlı Ateş, İlker Arslan ve Mehmet Okan Kaya'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savcı, tutuksuz sanık T.K, hakkında iftira ve yalan beyanda bulunma suçundan soruşturma yapılmasını ve suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Yurt dışı yasağı bulunan sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüphesi nedeniyle bu yasaklarının devamını isteyen savcı, tutuksuz sanık S.K. hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.

Savcı, ayrıca tutuksuz sanık K.A'nın kaçma ve saklanma şüphesinden dolayı tutuklanmasını talep etti.

- "Gelmeden önce hastaneye kaldırıldım"

Mütalaaya karşı savunma yapan Muhittin Böcek, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Çok rahatsızım. Rahatsızlıklarım için 22 ilaç kullanıyorum. Gelmeden önce hastaneye kaldırıldım. En ağır uyku getiren ilaçlar kullanıyorum. Suç işlemedim. 6 dönem belediye başkanlığı yaptım. Kamuyu zarara uğratmadım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek de aylardır tutuklu olduğunu, bu süreçte oğlunun hem annesiz hem de babasız kaldığını söyledi.

Yurt dışındayken kendisinin gelip teslim olduğunu belirten Böcek, "Kaçma şüphem yok, delil karartma şüphem yok. Çünkü suçsuzum. Muhittin Böcek'in oğlu olduğum için yargılanıyorum. Başka birinin oğlu olsaydım yargılanmazdım. Siyasetçi oğlu olarak yargılanıyorum. Ev hapsi veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklar Fazlı Ateş, İlker Arslan ve Mehmet Okan Kaya da tahliye ve beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın adli kontrol kararıyla tahliyesine, diğer sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluklarının devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık T.K. hakkında iftira ve yalan beyanda bulunma suçundan suç duyurusunda bulunulması ve tutuksuz sanık K.A'nin tutuklanması taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.

