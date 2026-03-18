Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
DMM açıkladı: 'İsrail'e lojistik sağlanacak' haberleri asılsız!

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İsrail'e lojistik destek sağlayacağı veya yabancı silahlara transit geçiş izni verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, 17 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iddia edilenin aksine; harp araç ve gereçlerinin geçişini Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve sıkı denetimine tabi kıldığı vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 20:24, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 20:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği" yönündeki iddiaların açık bir dezenformasyon olduğu bildirildi.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği' yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askeri patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanara k ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir."

Açıklamada, düzenlemenin transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

