Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak

EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, bayram süresince ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 45 bin 694 personelin görev alacağını belirterek, 896 personelin bin 194 otobüs seferinde yolcu olarak görev yapacağını ifade etti.



Bayram süresince kazaların yoğun olduğu 16 il ve 20 güzergahta kazaları önlemek amacıyla ekstra tedbirler alındığını aktaran 2. Sınıf Emniyet Müdürü Aydın, "Bayram Sensiz Olmaz mottosuyla hazırladığımız değişik afişler, şehirlerde halkın yoğun olarak bulunduğu kesimlere asıldı ve vatandaşlarımız bu çerçevede bilgilendirilmeye çalışılıyor. Bununla beraber kazaların yoğun olduğu 16 il ve 20 güzergahta kazaları önlemek amacıyla ekstra tedbirler alındı. 19-23 Mart tarihleri arasında karayoluna özel yük taşıma izin belgesiyle çıkabilen araçların bayram süresince karayoluna çıkışı kısıtlandı. 21 Mart saat 16.00'dan, 23 Mart saat 01.00'a kadar özellikle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine özellikle Tekirdağ'dan, Bursa'dan, Bozhüyük'ten Sakarya, Yalova ve Ankara-İstanbul istikametine ağır vasıta araçların geçişi kısıtlandı. Bu çerçevede dönüş yolunda vatandaşlarımızın daha sakin bir trafik ortamında güvenli bir şekilde İstanbul'a dönüşü bekleniyor" diye konuştu.

Otobüs seferlerinin daha güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla trafik ekiplerince emniyet kemeri denetimlerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Aydın, "Vatandaşlarımızın özellikle bayram süresince yoğun olarak bulunacakları mezarlık, alışveriş merkezleri veya diğer kesimlerde ilave tedbirler alındı. Şehirler arası otobüslerin yoğunluğu dikkate alınarak 13 ile 29 Mart tarihleri arasında D-2 yetki belgesine sahip otobüsler ile de tarifeli yolcu taşımacılığı yapılması yönünde Ulaştırma Bakanlığımızın aldığı karar çerçevesinde ekstra otobüs seferleri desteklendi. Yine otobüs seferlerinin daha güvenli bir şekilde devam edebilmesi için özellikle sabah saatlerinde otobüs şoförlerinin dinlenmesine yönelik araç dışına davet etmek maksadıyla denetim tedbirlerimiz olacak. Bununla birlikte şehirler arası otobüs terminallerinde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla anons sistemleriyle emniyet kemerinin önemi anlatılacak. Güzergahlarda trafik ekiplerimiz marifetiyle araçlara binilmek suretiyle tüm yolcuların araçlarda emniyet kemeri takarak seyahat etmeleri konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Aydın, bayram süresince 9 ilde helikopterle, 81 il genelinde ise dron destekli trafik denetimlerinin gerçekleştirileceğini ifade ederek, "13 Mart itibariyle bayram tedbirlerine başlamıştık. Hem okulların ara tatile girmesi hem de devamında bayram tatilinin idrak edilecek olmasıyla beraber ayın 13 ile 23'ü arasında 10 gün süreyle ülke genelinde trafik tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu çerçevede 10 bin 867 ekip olmak üzere toplamda 45 bin 694 personel ile bayram süresince trafik tedbirlerinde yer almış olacağız. Bayram süresince 9 ilde helikopter ile 81 ilde ise dron ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Bunun dışında merkezden 75 tane polis başmüfettişi marifetiyle illerimizde alınan tedbirler yerinde incelenecek ve yine Trafik Başkanlığımızın 14 ekibi farklı tarihlerde bu tedbirlerin kontrol maksadıyla güzergahtaki illerde bulunacaklar" açıklamasında bulundu.

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınan diğer tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Otobüs kazaları ince çizgimiz. Bu noktada bayram tatili süresince 896 personel, bin 194 otobüs seferinde, sivil görevli polislerimiz yolcu olarak seyahat edecekler. Otobüslerin kural ihlalleri gerçekleştirmemeleri, gerçekleştirilmesi durumunda da hem sürücülerin hem de yolcuların bilinçlendirilmesi çalışmaları devam edecek."

Aydın, vatandaşların bayram süresince seyahat edecekleri güzergahlardaki denetim noktalarını merak etmeleri halinde, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan uygulama üzerinden güzergah boyunca yapılacak denetim sayılarını sorgulayabileceklerini belirtti.

Yapılan denetimlerin amacının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Aydın, bu uygulamaların vatandaşların daha bilinçli hareket etmesini sağlamak ve trafik kurallarına uyumu artırmak için gerçekleştirildiğini ifade etti.