Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Rutte: NATO müttefikleri Hürmüz Boğazı'nın açılması için çalışıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önemine değinerek, müttefiklerin bu yönde birlikte çalıştığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 18:10, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 18:13
Rutte, Norveç'te "Arktik Nöbeti" misyonuna ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değindi.

Bir soru üzerine Rutte, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki İran ve İran'ın nükleer veya balistik füze yeteneğine sahip olma riski söz konusu olduğunda, NATO olarak hep birlikte bunun olamayacağını söyledik. Dolayısıyla, Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda, balistik füze veya nükleer yeteneğin ciddi şekilde zayıflatılması gerçekten çok önemli." dedi.

Birçok müttefikle temas halinde olduğunu belirten Rutte, "Elbette hepimiz Boğaz'ın tekrar açılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bildiğim kadarıyla müttefikler birlikte çalışıyor, bunu nasıl yapacaklarını tartışıyorlar. Bunu yapmanın en iyi yolu nedir? İleriye dönük bir yol bulmak için birlikte çalışıyorlar." diye konuştu.

Mark Rutte, "Rusya tehdidine" de işaret ederek, "İstihbarat servislerimizin son 12-18 aydır medyaya anlattıklarından ve bahsettiklerinden biliyoruz ki Rusya'nın NATO'ya meydan okumasına hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Bunun gelecek yıllarda olabileceğini vurgulayan Rutte, "Bu da hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor ve bu da para demek." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, Avrupa'da askeri hareketliliğin güçlendirilmesinin, İttifakın savunma kapasitesi açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Avrupa'da birçok köprünün mevcut haliyle ağır askeri araçları taşımakta yetersiz olduğuna dikkati çeken Rutte, "Bir köprü sadece sivil araçları değil, gerektiğinde tankları da taşıyabilmeli." sözlerini sarf etti.

Mark Rutte, askeri hareketliliğin yalnızca köprülerle sınırlı olmadığına değinerek, lojistik ağların, demir yollarının ve limanların da bu süreçte kritik rol oynadığına dikkati çekti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'nun bu alandaki çalışmalarını Avrupa Birliği (AB) ile koordinasyon içinde yürüttüğüne, ayrıca Norveç, İngiltere ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerle de işbirliği yaptığına işaret etti.

Rutte, savunma yatırımları ve eğitimli askeri personelin tek başına yeterli olmadığını söyleyerek, "Asıl mesele, bu güçleri ihtiyaç duyulan yere zamanında ulaştırabilmektir." görüşünü paylaştı.

