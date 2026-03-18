Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Benzine zam geldi, tablo değişti
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Kadın polis adayının boy zaferi: Yanlış ölçüm mahkemeden döndü
Bakan Fidan açıkladı: Yarından itibaren Orta Doğu turuna çıkıyor
GÖKBEY tescillendi: Türkiye kendi standartlarını dünyaya kabul ettirdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İran'a saldırıların ve İran'ın kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 19:25, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 19:29
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Heysem Bin Tarık, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını belirterek, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Türkiye'nin mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğini ve bu yöndeki çabaların süreceğini vurgulayan Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber