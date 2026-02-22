Trabzonspor, Gaziantep'te iki dakikada geri döndü

Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Ana sayfaHaberler Spor

Trabzonspor, Gaziantep'te iki dakikada geri döndü

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı geriye düşmesine rağmen mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 18:15, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 18:17
Yazdır
Trabzonspor, Gaziantep'te iki dakikada geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Felipe Augusto ve 26. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 22. dakikada Bayo'dan geldi.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez kazanan Trabzonspor, 48 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez yenilen Gaziantep FK ise 28 puanla 9. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

GAZİANTEP FK 1-2 TRABZONSPOR

1' Maç başladı.

20' Gaziantep FK gole yaklaştı! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin şutunu kaleci Onana son anda kurtardı.

22' GOL! Gaziantep FK 1-0 önde! Sol kanattan gelişen hızlı hücumda ceza sahasına yerden gönderilen topu Bayo tek vuruşla tammaladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

24' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.

26' GOL! Trabzonspor geri döndü! Bordo-mavililerin atağında Mustafa Eskihellaç, getirdiği topla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top, Onuachu'nun önüne düştü. Nijeryalı yıldız, tek vuruşla fileleri sarstı ve skor 2-1'e geldi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

87' Trabzonspor adına büyük şans kaçtı! Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Muçi'nin rakibini çalımlayıp çektiği şut direğin yanından auta gitti.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip Talha, Maxim, Ogün, Kevin.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber