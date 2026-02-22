Türk Büro-Sen'den Vergi Haftası mesajı: Emeği teslim etme haftası olmalı!
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Vergi Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajda verginin kamu hizmetleri için hayati önemine değinirken, maliye çalışanlarının kronikleşen sorunlarına ve çözüm taleplerine dikkat çekti.
Genel Başkan Türkeş Güney, verginin devletin temel gücü olduğunu vurguladığı
mesajında, bu gücü inşa eden maliye çalışanlarının fedakarlıklarının görmezden
gelinemeyeceğini ifade etti. Güney, Vergi Haftası'nın sadece sembolik bir kutlama
değil, çalışanların haklarının teslim edildiği bir dönem olması gerektiğini
savundu.
Maliye Çalışanlarının Temel Sorunları
Güney, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi dairelerinde görev yapan personelin
karşılaştığı zorlukları şu başlıklarla özetledi:
Yoğun İş Yükü: Personel yetersizliğine rağmen artan beyan dönemleri
ve denetim faaliyetleri.
Merkez-Taşra Ayrımı: Kariyer uzmanları arasındaki statü ve hak farklılıkları.
Güvenlik Riski: Sahada ve dairede görev yapan personelin can güvenliği
endişeleri.
Türk Büro-Sen'in Çözüm İçin 8 Maddelik Talebi
Vergi gelirlerinin adil toplanması ve kayıp-kaçağın önlenmesi için çalışanların motivasyonunun artırılması gerektiğini belirten Güney, şu talepleri sıraladı:
- Fazla Mesai Ücreti: Mart ayı GMSİ (Gayrimenkul Sermaye İradı) beyan döneminde çalışan tüm personele unvan ayrımı yapmaksızın ücret ödenmesi.
- Mesai Kriterleri: AVM saha çalışmaları ile daire içi mesainin objektif kriterlerle değerlendirilmesi.
- Kariyer Eşitliği: Uzmanlar arasındaki merkez-taşra ayrımının kaldırılması.
- Yeni Hizmet Sınıfı: **"Mali Hizmetler Sınıfı"**nın ihdas edilmesi.
- Güvenlik: Can güvenliği tedbirlerinin artırılması.
- Ekonomik Düzenleme: Fazla mesai ücretlerinin güncel ekonomik koşullara (enflasyon vb.) göre revize edilmesi.
- Gelir Uzmanlarına Yetki: Gelir Uzmanlarına imza yetkisi verilmesi ve uzlaşma ücretinden faydalandırılmaları.
- Etkin Yapılandırma: Vergi yapılandırma süreçlerinin sürdürülebilir bir zemine oturtulması.