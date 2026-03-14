Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile çekici çarpıştı: 1 kişi öldü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 07:18, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 07:40
M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.